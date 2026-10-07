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Cáncer de mama

Las actividades de Dragones Rosas durante octubre

Por Redacción

Durante octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama, la organización Dragones Rosas llevará adelante una serie de charlas y actividades en la Región

La agenda comenzará con un encuentro este miércoles a las 16, en el Club Villa Zula de Berisso (Montevideo entre 37 y 38). El 9, a las 21, habrá una charla en Radio Alta Voz FM 98.7, 16 entre 54 y 55. En tanto que el 10 se realizará una jornada de concientización en Plaza Islas Malvinas desde las 9.30.

El 15, desde las 18, habrá un encuentro en el Partido Justicialista (166 entre 14 y 15). Mientras que el 17, la organización colocará el nombre de Jenny en uno de sus botes día en el que nombrarán a sus nuevas autoridades.

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