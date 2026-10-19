Las actualizaciones de alquileres por IPC, con índices moderados

Con la proximidad de noviembre el mercado de alquileres de La Plata presenta los nuevos porcentajes de actualización conforme a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En esta oportunidad, los datos oficiales reflejan que los índices de actualización “han bajado un poco en comparación con mediciones previas, marcando un ritmo de ajuste levemente más moderado para los contratos locativos vigentes en la capital provincial”, según informó la martillera Gisela Agostinelli.

Según los datos correspondientes a los índices de actualización de alquileres calculados mediante el IPC para el mes de noviembre, los incrementos varían en función de la periodicidad establecida en cada acuerdo: IPC bimestral de noviembre: 3,63%; IPC trimestral de noviembre: 5,81%; IPC cuatrimestral de noviembre: 7,82%; IPC semestral de noviembre: 12,95%.

oferta, demanda y precios estables

En lo relativo a la situación general del mercado inmobiliario platense, los relevamientos locales confirman un escenario en el cual hay oferta y hay demanda de propiedades destinadas a la locación residencial.

La presencia constante de interesados y la disponibilidad de inmuebles configuran una plaza con un nivel de actividad sostenido en los diferentes barrios de la ciudad.

A la par de esta dinámica entre partes, se remarca que los valores de los alquileres se mantienen estables. Esta estabilidad en los precios de la oferta inicial refleja un punto de equilibrio entre las pretensiones de los propietarios y las posibilidades de los locatarios , evitando fluctuaciones abruptas en los contratos de inicio.

Valores de referencia según la cantidad de ambientes

En cuanto al detalle de los montos promedio que se solicitan en el mercado local, las cifras de referencia varían según la tipología de la unidad:

Monoambientes: los valores iniciales que se están manejando se posicionan entre los $380.000 y $420.000 mensuales.

Un dormitorio: las unidades de un dormitorio cotizan en una franja comprendida entre los $450.000 y $580.000 mensuales.

Dos dormitorios: para las propiedades de mayor superficie, los precios de alquiler oscilan entre los $600.000 y $800.000 mensuales.

Las variables que determinan el valor final

Si bien estos rangos tarifarios sintetizan las referencias promedios de la ciudad, existen variables específicas que influyen directamente en la cotización final de cada inmueble.

Al respecto, Agostinelli remarcó que la fijación del precio está “siempre dependiendo de la ubicación, calidad de construcción, distribución de los metros, expensas que abona”.

En ese contexto, la especialista inmobiliaria concluyó en torno a las cifras relevadas que “esos son esos los valores que se están manejando en el mercado”.

De este modo, con índices de actualización por IPC que muestran un leve descenso, precios iniciales estables y un flujo fluido de oferta y demanda, La Plata inicia noviembre de 2026 con pautas consolidadas para el sector locativo.

Ahora resta esperar que pasa con el Indice de Contratos de Locación (ICL) otro de los índices muy utilizados en la Ciudad, en el que no sólo toma en cuenta la inflación, ya que también toma en cuenta las subas salariales.