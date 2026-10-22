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La Región

Las ARMY presentaron una bandera récord en el centro de La Plata en la previa del segundo show de BTS

Por Redacción

Seguidores del conjunto asiático BTS mostraron en el centro de La Plata una bandera cercana a los 200 de metros de longitud. Sus creadoras la presentaron como la más extensa a nivel global en honor a la banda surcoreana BTS.

La bandera, destacada por sus múltiples matices de color violeta, cobró protagonismo en el marco de la Semana de la Cultura Coreana. El proyecto lleva el nombre "Una Sola Bandera" y fue impulsado por la organización de fanáticos conocida como Army Argentina. Para lograr este objetivo final, los promotores unieron decenas de retazos aportados por agrupaciones del interior del país.

La presentación de esta pieza monumental tuvo lugar en el emblemático Pasaje Dardo Rocha, sede de un ciclo de eventos sobre las tradiciones orientales que continuará con sus puertas abiertas hasta el día sábado.

El cronograma oficial ofrece opciones ligadas a la cinematografía, la danza y las costumbres típicas. A su vez, los vecinos de la región y el público general disponen de espacios para explorar la conexión entre las expresiones artísticas clásicas y el fenómeno musical actual.

El itinerario suma exposiciones de indumentaria e instrumentos sonoros. Los asistentes pueden participar en clases de coreografías, talleres para adornar accesorios luminosos y sesiones de canto al estilo "norebang". La propuesta integral se completa con atractivos puestos de cosmética y la función estelar del ensamble IN Pungnyu, un espectáculo escénico que fusiona melodías, movimientos teatrales y acrobacias.

 
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