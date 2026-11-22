Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires; Julio Alak, intendente de La Plata; Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación Florencio Pérez; Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense; Jésica Rey, ministra de Medios; Mercedes Castilla, subsecretaria técnica, administrativa y jurídica del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense; Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Jorge Gonzales, obispo auxiliar; Marcelo Leguizamón Brown, senador provincial y presidente del bloque Hechos; Emilia Subiza, senadora provincial del bloque Hechos; Manuel Passaglia, diputado provincial de Hechos y ex intendente de San Nicolás; Juanes Osaba, diputado provincial de La Libertad Avanza; Matías de Urraza, senador de La Libertad Avanza; Maximiliano Abad, senador nacional (UCR); Sebastián Salvador, diputado nacional (UCR); Nerina Neumann Losada, presidenta del bloque de la UCR en el Senado; Diego Garcíarena, presidente del bloque de diputados de la UCR; Emiliano Balbín, presidente del Comité de la UCR de la Provincia de Buenos Aires; Pablo Nicoletti, presidente de la Convención de la UCR; Daniel Salvador, ex vicegobernador; Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena; Fernando Balbín, intendente de General Arenales; Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza; Nahuel Madueño, secretario legislativo del bloque de concejales de La Libertad Avanza; Sabrina Morales, concejala de La Plata; Juan Manuel Garmendia, concejal del PRO; Andrea Vázquez, directora general de la Municipalidad de La Plata; Paula Lambertini, secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata; Solange Marco, subsecretaria de Participación Ciudadana; Juan Pablo Lorenzo, director del Ministerio de Trabajo; Rodrigo Vallejos, director regional de la UGL VII del PAMI en La Plata; Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA; Gaspar Spiritoso, subdirector ejecutivo de ARBA; Alejandro Pilkowicz, gerente general de Comunicación y Relaciones Institucionales de ARBA; José Arteaga, presidente de AUBASA; Pablo Ceriani, gerente general de AUBASA; Mario Gigli, gerente general del Puerto La Plata; Fernando Cafasso, gerente de Mobiliario Urbano del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires; Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP; Martín López Armengol, decano de la Facultad de Ciencias Económicas; Ana María García Munitis, directora del Colegio Nacional; Manuel Bouchoux, vicepresidente primero del Colegio de Magistrados; Guillermo Longui, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; Francisco Barreto Peltzer, secretario de Gobierno del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; Valeria Pepe, secretaria de Relaciones Institucionales del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; Mario Germán Bordenave, vicepresidente primero del Colegio de Escribanos de La Plata; Lucas Pablo Espósito, tesorero del Colegio de Escribanos de La Plata; Carlos Restivo,secretario general de la SEC La Plata; Enrique Silvani, secretario de Cultura y Capacitación de la SEC La Plata; Guillermo Rodríguez, secretario de Finanzas de la SEC La Plata; Alberto Roteño, secretario administrativo de la SEC La Plata; Henán Lozada, secretario de Hacienda del SOEESIT La Plata; Marcelo Berro, secretario general de Femape; Ramiro Segovia, vicepresidente 3.º de Femape; Federico Morzone, presidente de la Cámara de Comercio de La Plata; Claudio Aguilar, presidente de la Asociación Hotelera; Néstor Casaprima, vicepresidente de la Asociación Hotelera; Rodolfo Molinari, presidente de ACIMCO; Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones; Marcel Aguilera, prosecretario de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; Dardo Pereyra, presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata; Néstor Porras, presidente de FECLIBA; Alfredo Mendoza Peña, presidente del Hospital Español de La Plata; Ignacio Guzmán, secretario del Hospital Español de La Plata; Sebastián Zaratiegui,tesorero del Hospital Español de La Plata; Daniel Reija, director general del Hospital Español de La Plata; Evelin Díaz, de la Fundación Hospital de Niños; José Nieto, presidente de la Fundación Volver a Crear; Lidia Elena Rizzo, gerente general de la Fundación Raúl Vázquez; María Laura Negro, presidenta del Instituto de la Cultura Itálica; Nazareno Fanelli, vicepresidente del Instituto de la Cultura Itálica; Leandro Tarabini, presidente de la Liga Amateur Platense de Fútbol; Franco Gorosito, presidente de Tricolores; Laureano Manuel Ferreyra, presidente de San Martín; Andrés Ferreyra, presidente del Club Fomento Los Hornos; Diego Balducchi, presidente del Club 19 de Febrero; José Martins, presidente de Curuzú Cuatiá; Natalia Valpreda, presidenta del Club El Centinela; Jorge Mario Bellagamba, presidente del Club J. Hernández; Joel Paz, presidente de Villa Lenci; Luis Roldán, presidente de la Sociedad de Fomento de Gorina; Andrés Cantelmi, vicepresidente del Club Universitario; Ezequiel Ibáñez, vicepresidente del Club GELP; Cristian Fotyh, vicecónsul de España.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme