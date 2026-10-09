Las colectividades españolas proponen que el nuevo Tito de Plaza España se llame Manolito

El nuevo vehículo eléctrico que se incorporará a las recorridas preventivas en Plaza España de La Plata podría tener un nombre con sello español: Manolito. La propuesta fue presentada por el Centro Español de La Plata, ubicado en 6 y 54, junto con otras instituciones de las colectividades españolas de la ciudad.

La unidad, que será estrenada el próximo lunes 12 de octubre en la inauguración de la nueva plaza, se sumará a los vehículos eléctricos que ya circulan por distintos espacios públicos platenses para realizar tareas de vigilancia preventiva. En este caso, la elección del nombre busca reconocer la historia y el aporte de la inmigración española a la identidad local.

En una nota dirigida a las autoridades, las instituciones propusieron que el vehículo lleve el nombre de Manolito, el personaje de la historieta Mafalda creado por el dibujante Quino.

“Manolito, hijo de inmigrantes españoles y uno de los personajes más reconocidos de Mafalda, constituye una referencia afectiva y cultural especialmente representativa para nuestra colectividad y, al mismo tiempo, forma parte del patrimonio cultural argentino”, señalaron en la presentación.

Una familia de Titos en las plazas platenses

La incorporación del nuevo vehículo se suma a una iniciativa que ya tiene presencia en otros espacios verdes de la ciudad. Tras la llegada de Tito a Plaza San Martín, el sistema se amplió con Tanito en Plaza Italia y Rochito en Plaza Rocha.

Además, la República de los Niños cuenta con su propio vehículo eléctrico para las recorridas preventivas por el predio de Gonnet, donde también se incorporó una segunda unidad para acompañar las tareas de vigilancia.

Los vehículos se convirtieron en una presencia habitual en esos espacios públicos y suelen llamar la atención de vecinos y visitantes, que se acercan para fotografiarse junto a ellos.

Ahora, con el estreno previsto para el lunes en Plaza España, las colectividades españolas buscan sumar a esa lista un nombre ligado a uno de los personajes más populares de la historieta argentina.