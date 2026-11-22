2026 Apoyo Escolar I
Es un programa, que existe ya desde el año 2025, pero que desde el mes de abril fue sumando más clubes y hoy cuenta actualmente con 17 clubes, acercando el Apoyo Escolar gratuito a los clubes de barrio en niños que estén cursando 2.º o 3.º o 4º grado y que necesiten reforzar contenidos de matemática, lectoescritura o comprensión lectora.
Los clubes e instituciones barriales donde lo estamos haciendo:
■ Club Tricolores
■ Club Social Cultura 19 de Febrero
■ Centro de Fomento Villa Elvira
■ Club Deportivo y Biblioteca Popular Romerense
■ Club Villa Lenci
■ Club 12 de Marzo
■ Centro de la Comunidad Rural de Los Hornos
■ Centro de Fomento Los Hornos
■ Club San Martín de Los Hornos
■ Centro de Fomento El Centinela
■ Centro de fomento social y deportivo José Hernández
■ Centro de fomento Cultural y Deportivo Manuel B. Gonnet
■ Sociedad de fomento Joaquín Gorina
■ Centro de fomento Ringuelet
■ Asociación Civil club social, cultural y deportivo Colonia Urquiza
■ Centro de Fomento Social, Cultural y Deportivo Curuzú Cuatiá
■ Cambio de Techo Club 19 de Febrero
Gracias a las donaciones que nos confiaron en esta misma cena el año pasado, logramos renovar por completo el techo del Club 19 de Febrero, incluyendo todas sus canaletas y desagües.
Este año, mientras el club celebra con orgullo su 70 aniversario, ustedes, junto a nuestra Fundación, hicieron posible dejar atrás una de sus grandes preocupaciones. El techo de fibrocemento de su polideportivo, con más de medio siglo de historia, ya no resistía el paso del tiempo y se había vuelto peligroso para la práctica deportiva. Transformar ese riesgo en este espacio renovado es un gran regalo para el Barrio Jardín.
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