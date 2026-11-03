Las expensas siguen en alza y ya suman más del 30% en este año

Vivir en un edificio en la Ciudad implica afrontar un gasto que mes a mes ocupa una porción mayor del presupuesto familiar. En noviembre, las expensas registran un nuevo incremento promedio del 3% y llevan acumulada una suba del 30,8% desde enero, de acuerdo con los datos de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

La evolución de los gastos comunes muestra una tendencia sostenida: los aumentos de las expensas superaron a la inflación en todos los meses del año. La diferencia se observa al comparar los incrementos acumulados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el último dato disponible, correspondiente a septiembre, la inflación acumulada entre enero y ese mes fue del 23,6%, frente al 30,8% que ya registran las expensas.

Detrás de las actualizaciones mensuales aparecen principalmente los aumentos salariales de los encargados, los contratos con las empresas de limpieza y los abonos de los distintos servicios. Son componentes que forman parte de los gastos habituales de cualquier consorcio y cuyos reajustes repercuten directamente en el importe que deben afrontar propietarios e inquilinos.

Aunque el incremento promedio informado para noviembre es del 3%, el impacto no es idéntico en todos los edificios. El monto de las expensas depende de la estructura y las características de cada inmueble: la cantidad de unidades funcionales, la presencia de personal permanente, los ascensores y los servicios contratados, entre otros factores.

No tiene la misma estructura de gastos una torre de varios pisos, con empleados y distintos servicios de mantenimiento, que un edificio pequeño sin encargado permanente. Por eso, las liquidaciones pueden presentar diferencias importantes incluso entre consorcios de una misma zona de la Ciudad.

A esa diversidad se suma la actualización periódica de los contratos con proveedores, que obliga a las administraciones a recalcular los presupuestos para sostener el funcionamiento cotidiano de los edificios. Limpieza, mantenimiento y salarios son algunos de los rubros que explican por qué las expensas mantienen una dinámica de aumentos que se ubicó sistemáticamente por encima del IPC.

La morosidad se mantiene

El otro indicador que refleja las dificultades económicas de los consorcios es la morosidad. De acuerdo con la entidad que agrupa a los administradores platenses, el promedio de vecinos que registra atrasos en el pago de las expensas ronda actualmente el 20% promedio.

El porcentaje se mantuvo en ese nivel durante todo el año y no consigue mostrar una tendencia descendente.

Si bien la situación varía considerablemente de un edificio a otro, el promedio indica que una parte importante de los propietarios e inquilinos continúa teniendo dificultades para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Este mes las expensas llegan con otra suba del 3 por ciento promedio

El problema tiene consecuencias directas sobre la administración de los consorcios. A diferencia de otros gastos del hogar, las expensas reúnen compromisos que deben afrontarse para garantizar el funcionamiento de los espacios y servicios comunes. Los salarios de los encargados, la limpieza y los abonos de mantenimiento tienen vencimientos que deben cumplirse incluso cuando algunos vecinos acumulan deudas.

Cuando una parte de las unidades funcionales deja de pagar o se demora, los recursos disponibles para cubrir esos compromisos se reducen. Esto puede generar dificultades para sostener los pagos y obliga a las administraciones a prestar especial atención al seguimiento de las cuentas pendientes.

La morosidad se sostuvo a lo largo de 2026 en un promedio del 20 por ciento

La combinación de aumentos mensuales y dificultades de pago configura un escenario complejo para los edificios de La Plata. Mientras los costos de funcionamiento continúan actualizándose y las expensas acumulan un incremento del 30,8% en el año, la morosidad permanece estancada en torno al 20%.

Así, el gasto de vivir en un departamento sigue creciendo por encima de la inflación, al mismo tiempo que una proporción de los vecinos no consigue mantenerse al día con las liquidaciones.