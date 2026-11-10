Las facturas, un lujo: las ventas cayeron un 80%

La docena de facturas se convirtió en un lujo para la mesa de los argentinos. Lo que durante años fue una compra habitual para compartir en familia, especialmente los fines de semana, hoy quedó relegado a un gusto que muchos consumidores se dan cada vez con menos frecuencia. La pérdida de poder adquisitivo golpeó de lleno el consumo en las panaderías y los números que maneja el sector dan cuenta de una caída de dimensiones históricas.

Según datos recopilados esta semana por la industria panadera, los productos de pastelería, repostería y las clásicas facturas registraron una baja interanual del 80%. En tanto, la compra de pan tradicional experimentó un retroceso del 55% en los últimos dos años.

El escenario también se refleja en las panaderías de La Plata, donde los comerciantes advierten que los clientes deben administrar cada vez más el dinero destinado a las compras cotidianas.

“Ha habido una reducción enorme en el consumo porque el consumidor tiene solamente una determinada cantidad de dinero para gastar por día o por mes en la panadería y lo va distribuyendo como puede, entre el pan a diario y las facturas como un gusto”, explicó Hugo Natale, presidente de la Cámara de Panaderos de La Plata.

Según el dirigente, la docena de facturas oscila entre los $7.000 y $12.000 en las panaderías platenses. Aunque “en algunas confiterías céntricas pueden llegar hasta $18.000”, añadió.

“Sí hubo una disminución en el consumo de facturas en estos dos años, como de las otras especialidades, debido al poco dinero que tiene la gente en su bolsillo”, señaló. En cuanto al pan, indicó que la demanda se mantiene en niveles similares a los habituales durante el invierno, una época en la que históricamente aumenta el consumo.

COSTOS QUE NO DAN RESPIRO

A la caída de las ventas se suma otro problema para el sector: la dificultad para reducir los precios sin comprometer la rentabilidad de los establecimientos. Con los valores de las materias primas y los servicios en niveles elevados, las panaderías buscan alternativas para sostener la actividad.

“La situación es crítica y cada uno tendrá que arreglárselas como pueda”, sostuvo Natale. En ese sentido, mencionó que los comerciantes intentan negociar mejores precios con sus proveedores y abaratar los costos internos, aunque aclaró que las posibilidades dependen de la estructura y el funcionamiento de cada establecimiento.

Entre las alternativas aparecen la búsqueda de harina, grasas, manteca y azúcar a menor precio, además de una mayor optimización de la producción y de los recursos humanos.

“Con servicios carísimos y materia prima igual es muy difícil bajar los precios para vender más. Entrás a un callejón sin salida”, graficó.