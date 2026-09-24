Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Las llamas consumieron un contenedor de basura y causaron tensión en pleno centro de calle 12

Por Redacción

Un episodio de tensión, luego de que las llamas se apoderaron de un contenedor, alteró la rutina de los vecinos y los comerciantes del centro comercial de calle 12. El episodio tuvo lugar en la zona de las intersecciones entre 62 y 63 durante las primeras horas de la tarde de hoy.

Tras varios minutos de incertidumbre frente al avance del fuego, el personal de emergencias acudió a la escena para tomar el control de la situación. Una vez en el lugar, los especialistas procedieron a perimetrar el sector afectado con el objetivo de aislar el foco ígneo de manera segura.

Gracias a la pronta intervención de los profesionales, se logró contener el siniestro. De esta forma, las autoridades controlaron el riesgo de propagación hacia los locales aledaños, devolvieron la calma y evitaron daños mayores en la vía pública.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?