Las llamas consumieron un contenedor de basura y causaron tensión en pleno centro de calle 12

Un episodio de tensión, luego de que las llamas se apoderaron de un contenedor, alteró la rutina de los vecinos y los comerciantes del centro comercial de calle 12. El episodio tuvo lugar en la zona de las intersecciones entre 62 y 63 durante las primeras horas de la tarde de hoy.

Tras varios minutos de incertidumbre frente al avance del fuego, el personal de emergencias acudió a la escena para tomar el control de la situación. Una vez en el lugar, los especialistas procedieron a perimetrar el sector afectado con el objetivo de aislar el foco ígneo de manera segura.

Gracias a la pronta intervención de los profesionales, se logró contener el siniestro. De esta forma, las autoridades controlaron el riesgo de propagación hacia los locales aledaños, devolvieron la calma y evitaron daños mayores en la vía pública.