Las playas son mucho más que una extensión de arena frente al mar: son lugares de vivencias únicas, de poesía visual, de atardeceres y amaneceres cuya belleza permanece en la memoria. Tienen una magia y un aura difíciles de explicar, alimentadas durante todo el año por el deseo de volver. Pero también cumplen una función ambiental decisiva: junto con los médanos y los humedales, constituyen barreras naturales que protegen a las poblaciones ribereñas frente a las crecidas, las tormentas y el avance del agua. Y esa triple condición, como patrimonio social, natural y defensa de las ciudades, es la que hoy está en riesgo en buena parte del extenso litoral bonaerense.

Un reciente informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, encendió una señal de alarma: el 66% de los puntos costeros relevados presenta un nivel alto de degradación física. El trabajo abarcó 104 sitios a lo largo de unos 800 kilómetros de costa, desde Magdalena hasta Coronel Rosales, y determinó que el deterioro es mucho más frecuente en los sectores urbanizados. Allí, el porcentaje de puntos con degradación alta alcanza el 83%, frente al 32% registrado en áreas sin urbanizar. El 20% de los lugares estudiados presenta un deterioro intermedio y apenas el 14% conserva condiciones físicas relativamente buenas.

Para la región capital, los resultados tienen especial relevancia. En Magdalena, dos de los tres puntos estudiados registraron erosión y retroceso de la costa, asociados, entre otros factores, al deterioro de la vegetación ribereña. En el balneario El Pericón, en Punta Indio, la extracción de juncos dejó un borde costero más inestable y agravó el desequilibrio de la playa. Son señales próximas a La Plata que permiten dimensionar un problema que no se limita a los grandes centros turísticos: también alcanza a las barrancas, los bañados y las costas del Río de la Plata. Atalaya, otro de los puntos de interés del litoral regional, también aparece entre los sectores donde se identificaron procesos de erosión.

El diagnóstico provincial analizó indicadores como el ancho de las playas, el estado de los médanos, el tipo de urbanización y la presencia de infraestructura turística y defensas costeras. En Magdalena identificó desmoronamientos de barrancas y pérdida de superficie en la franja ribereña, en un proceso sobre el que inciden el oleaje, el ascenso del nivel medio del Río de la Plata y las intervenciones humanas. La instalación de viviendas y equipamiento recreativo junto al borde costero también reduce los espacios naturales que contribuyen a amortiguar las crecidas.

EL FACTOR HUMANO

El relevamiento permite, además, advertir que la degradación no siempre coincide con el grado de ocupación humana. Magdalena, Punta Indio, Lobería, San Cayetano y Coronel Dorrego quedaron en una categoría intermedia de presión sobre la costa, mientras que Chascomús, Castelli, Tordillo y General Lavalle registraron una presión humana baja. Sin embargo, en uno de los puntos de este último partido, la comparación de imágenes satelitales entre 2003 y 2022 mostró retrocesos de entre 91 y 155 metros. La distinción es importante: una cosa es medir cuánto interviene el hombre sobre un ambiente y otra, cuánto se ha deteriorado físicamente ese territorio. Incluso sectores con poca urbanización pueden sufrir retrocesos considerables por la dinámica natural y los cambios en las condiciones ambientales.

SEÑALES de alerta

El informe también encontró señales preocupantes en otros sectores del litoral. En la Reserva Natural Mar Chiquita, la comparación de imágenes satelitales de 2003 y 2023 permitió detectar un retroceso de hasta 94 metros en un sector de la reserva. Los técnicos vincularon ese fenómeno con las defensas construidas en el balneario vecino para retener arena. Se trata de un problema conocido de la dinámica costera: los espigones y las escolleras pueden acumular sedimentos en el tramo que protegen, pero al mismo tiempo interrumpir el aporte natural de arena hacia las playas contiguas, trasladando la erosión a otros sectores. Una obra pensada para resolver un problema puntual puede, de ese modo, generar consecuencias en las costas vecinas.

“Sin playas, los impactos de tormentas e inundaciones serán mucho más severos”

La advertencia local coincide con los resultados de una investigación internacional publicada en febrero de 2026 en la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, por Marius Aparicio, Rafael Almar, Laurent Lacaze y Nicolas Robin, investigadores de instituciones francesas. A partir de 23 años de observaciones satelitales de las costas (1993-2016) y seis décadas de registros del oleaje (1958-2018), el estudio concluyó que las tormentas pueden alterar de manera persistente la configuración de las playas. Cuando su frecuencia supera determinado umbral, las costas dejan de responder principalmente a los cambios estacionales y pasan a estar dominadas por los episodios extremos, sin disponer de tiempo suficiente para recuperarse entre uno y otro. El mapa mundial elaborado por los científicos ubica a la Argentina entre las regiones con mayor presión sobre la resiliencia de sus playas, uno de los focos destacados de transformación del régimen de tormentas.

LOS TEMPORALES MANDAN

La investigación tiene un aporte adicional: demuestra que es posible reconstruir tendencias de erosión y recuperación a partir de observaciones satelitales de frecuencia mensual, una herramienta que permite ampliar considerablemente el seguimiento de las costas. Los investigadores compararon sus resultados con mediciones directas realizadas en seis playas de distintas partes del mundo y encontraron patrones compatibles. También detectaron que, desde fines de la década de 1950, alrededor del 2% de las playas analizadas pasó a estar dominado por las tormentas, en lugar de responder fundamentalmente a los ciclos estacionales del oleaje. Aunque se trata de una proporción global, el hallazgo adquiere especial relevancia para nuestro país, que aparece entre los territorios más expuestos a este cambio de régimen. La sucesión de temporales puede terminar imponiéndose sobre los períodos de recuperación natural de la arena.

El panorama se agrava con el ascenso del nivel del mar. Evaluaciones de Climate Central, dirigidas por su director científico Benjamin Strauss, y advertencias del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) señalan la vulnerabilidad de las costas del área metropolitana de Buenos Aires. Entre los territorios expuestos aparecen los bañados de Berisso y Ensenada, además de las planicies de inundación del estuario. El ingeniero hidráulico platense Claudio Velazco advirtió que “la combinación de un aumento del nivel del mar y tormentas más intensas podría anegar permanentemente amplias zonas de Berisso y Ensenada, modificando drásticamente su geografía”.

Un quijote que la vio venir

La preocupación, sin embargo, no es nueva. Hace casi cuatro décadas, el profesor de Geografía Rubén Pablo Echeverría recorrió a pie buena parte del litoral argentino y volcó sus observaciones en el libro “Salven a las playas argentinas”, publicado en 1987. Ya entonces advertía sobre el avance de las construcciones sobre los médanos, la extracción de arena y la transformación del frente marítimo. “Playas anchas y suave declive es el paisaje natural. Playas angostas y declive fuerte es el paisaje que deviene del accionar del hombre por la mala urbanización y el robo de la arena” se decía por entonces. La Asociación San Francisco de Asís advertía que en el Partido de La Costa prácticamente había desaparecido el sistema de médanos. Y en Pinamar, un informe de la UNLP de 1996 había registrado un achicamiento de hasta 20 metros en sectores de playa.

“Playas anchas y suave declive son el paisaje natural. Angostas y bruscas, el humano”

Hoy, los nuevos datos científicos vuelven a ponerlas en primer plano. Horacio de Beláustegui, presidente de la Fundación Biósfera, destaca la función protectora de las playas: “Sin ellas, los impactos de tormentas e inundaciones serán mucho más severos”. También advierte que la urbanización y la reducción de sedimentos agravaron la pérdida de litorales y que en Berisso y Ensenada el deterioro podría resultar irreversible si no se toman medidas. Entre las respuestas necesarias figuran preservar los humedales y los médanos, revisar el impacto de las defensas costeras y evitar nuevas construcciones en sectores vulnerables.

La costa bonaerense tiene miles de kilómetros de paisajes y ecosistemas que son, al mismo tiempo, un patrimonio natural, un atractivo turístico y una protección para las comunidades que viven junto al agua. Las señales de deterioro muestran que no alcanza con lamentar la ocasional pérdida de arena después de cada temporal. Las playas también protegen ciudades, viviendas y actividades económicas. Defenderlas exige comprender que lo que está en juego no es solamente el paisaje que tanto deseamos reencontrar cada verano, sino también el territorio en el que vivimos.