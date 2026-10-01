Las quejas por los cortes de luz no se detienen y crece la bronca de los vecinos en la zona oeste de La Plata

Vecinos de las localidades de Abasto y Lisandro Olmos atraviesan días de profunda indignación frente a la constante interrupción del servicio eléctrico en la zona. Las fallas recurrentes, los altibajos en la potencia y la falta de respuestas definitivas por parte de la empresa distribuidora Edelap generaron una ola de reclamos en la periferia platense.

A lo largo de las últimas jornadas, la situación afectó la cotidianeidad de cientos de familias que denuncian interrupciones diarias tanto en horario diurno como durante las madrugadas.

El malestar se tradujo en los testimonios de los vecinos que grafican el alcance de las interrupciones en la vía pública y los hogares. “Abasto totalmente sin luz. Todos los días lo mismo. Anoche y hoy. Es imposible vivir así”, manifestó con impotencia una vecina de la zona a EL DIA.

En sintonía, la frentista afectada remarcó la frecuencia de los apagones: “Anoche estuvimos tres horas. Antes de ayer también. Estamos cansados”.

Ante las reiteradas consultas y el malestar generalizado, la empresa Edelap emitió una respuesta oficial para explicar las fallas en la red de distribución. “El usuario está afectado por la caída de un gran árbol sobre instalaciones de la red, personal técnico se encuentra finalizando las tareas para normalizar el suministro”, explicaron.

Por su parte, los reclamos en Olmos reflejan una problemática que va más allá de la falta total de suministro, alcanzando la inestabilidad de la tensión eléctrica. “Hoy durante la mañana hubo corte de luz en la zona de Olmos centro. Y ahora estamos nuevamente sin luz desde las 17 horas. No solamente eso, todos estos días hemos tenido altibajos en la potencia recibida. Los cortes a la madrugada son constantes y todos los días sufrimos de cortes”, expresó una vecina a este medio.

La extensión de la falla se hizo visible en amplios sectores del trazado urbano: “Si miro hacia la 197 y un poco más allá, está todo oscuro. Y hacia la 44 también”, describió al graficar la magnitud del apagón.

Cerca de las 20.50, algunos sectores comenzaron a registrar el retorno de la energía eléctrica tras varias horas a oscuras. Sin embargo, los vecinos advirtieron que la restitución de la luz no resuelve el problema de fondo. “Recién volvió. Realmente todos los vecinos estamos preocupados y bastante cansados por el mal servicio que estamos recibiendo”, sentenció la vecina.

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