Las “saladitas” venden uniformes y hay malestar

Los cuestionados paseos de compras conocidos como “saladitas” suman controversia en la Región. Con centenares de locales que ofrecen todo tipo de mercadería, ahora también incorporaron a su oferta la venta de uniformes de escuelas privadas, una situación que vuelve a encender el malestar en el sector comercial, desde donde se advierte sobre una “competencia desleal”.

Según señalaron a este diario desde sector comercial, en algunos de estos emprendimientos se venden buzos y remeras con logos de instituciones educativas.

Son prendas que forman parte de la vestimenta oficial, de uso obligatorio en cada establecimiento, que aparecieron a precios hasta seis veces más bajos que en los comercios habilitados.

La situación suma preocupación entre los comerciantes, que ya plantean sospechas sobre un circuito ilegal.

Este diario pudo saber que la problemática fue expuesta ante la Cámara de Comercio y en los próximos días se trasladaría al Municipio.

Los uniformes “no tendrían ningún convenio ni autorización para su comercialización”, un requisito que habitualmente se establece entre comercios y escuelas.

Así, la venta de uniformes se suma a los cuestionamientos que desde hace décadas generan a este modelo comercial, que surgió en el Conurbano bonaerense durante los años 90 y luego se replicó en distintos puntos del país.

En La Plata, estos paseos de compras se concentran principalmente en la periferia y tienen presencia en distintos barrios. Entre los puntos donde funcionan se encuentran 96 y 117, en Villa Elvira; 45 entre 150 y 151 y 134 entre 33 y 34, en San Carlos; 511 entre 25 y 26, en Hernández; 80 entre 134 y 135, y 122 y 64, en la zona limítrofe entre La Plata y Berisso.

Estos complejos funcionan en predios cerrados, con pasillos angostos. Abren de jueves a domingos y feriados, y reciben a numerosos visitantes que recorren los puestos en busca de ofertas.

La variedad de artículos incluye indumentaria y calzado para todas las edades, carteras, bolsos, mochilas, accesorios para celulares, juguetes, tecnología y perfumería.

Predominan las imitaciones de marcas, con calidad inferior a los originales, situación que se denuncia desde los sectores comercial e industrial.