Las subas que se vienen a partir de octubre

Como ya se volvió una costumbre con el inicio de cada mes, los hogares deben volver a acomodar sus presupuestos para hacer frente a los aumentos. Octubre no será la excepción y llegará con nuevas subas que impactarán sobre distintos gastos habituales. Entre ellos, los alquileres, el transporte público y las cuotas de las prepagas aparecen entre los que más se harán sentir.

El escenario se da luego de que la inflación de agosto fuera del 1,7%, dato que también es tomado como referencia para algunos de los ajustes que comenzarán a aplicarse durante octubre.

Alquileres

En el caso de los alquileres, los incrementos dependerán del mecanismo de actualización establecido en cada contrato. Para los contratos que se actualicen por IPC, las subas serán de 3,84% para los ajustes bimestrales, 5,81% para los trimestrales, 8,03% para los cuatrimestrales y 14,61% para los semestrales.

Por ejemplo, para un alquiler que actualmente cuesta $500.000, el monto pasaría a $519.200 con un ajuste bimestral; a $529.050 con una actualización trimestral; a $540.150 con un aumento cuatrimestral; y a $573.050 si el ajuste es semestral.

En tanto, para quienes todavía tengan contratos ajustados por el ICL, los aumentos serán de 6,66% trimestral, 9,77% cuatrimestral, 16,98% semestral y 31,60% anual.

Siguiendo con el ejemplo de un alquiler de $500.000, el monto pasaría a $533.300 con un aumento trimestral; a $548.850 con una actualización cuatrimestral; a $584.900 con un ajuste semestral; y a $658.000 con una actualización anual.

Boletos de colectivo

También habrá cambios en el transporte público. Desde el 1° de octubre, los usuarios de colectivos de La Plata, Berisso y Ensenada afrontarán una actualización del 3,6%, por lo que el boleto mínimo, para quienes tengan la SUBE registrada, pasará de $1.268,20 a $1.313,86.

Según la distancia recorrida, las tarifas quedarán en $1.448,44 para viajes de 3 a 6 kilómetros; $1.616,96 para los recorridos de 6 a 12 kilómetros; $1.939,14 para los de 12 a 27 kilómetros y $2.255,98 para trayectos de más de 27 kilómetros.

Para aquellos usuarios que cuentan con tarifa social, el boleto mínimo será de $630,65. La escala continuará con tarifas de $695,26; $776,14; $930,79 y $1.082,88 para los recorridos de mayor distancia.

En tanto, para quienes tengan la SUBE sin registrar, el boleto mínimo será de $2.267,20, mientras que los siguientes valores serán de $2.896,89; $3.233,91; $3.878,30 y $4.511,98, según la distancia recorrida.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga también ya comunicaron sus incrementos. Según los datos cargados en el sistema de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las cuotas tendrán aumentos de hasta 4,9%.

En el caso de OSDE, por ejemplo, la suba será de entre 1,9% y 2,1%; en Swiss Medical, del 2%; en Sancor Salud, de entre 2,06% y 2,81%; en Galeno, del 2,4%; y en Omint, de hasta 4,9%. La variación de los porcentajes dependerá de los planes contratados y, en algunos casos, de la región.