“Mary” Gondell (1934-2017) fue una destacada soprano, compositora y docente de canto lírico, que además brilló en el género del cuplé y obtuvo resonantes éxitos en distintas salas teatrales. Juan Francisco Gatell Abre (1978-) es un tenor reconocido, con múltiples actuaciones en los mejores teatros europeos y de América. Ambos son platenses y los dos dejaron bien en alto el prestigio artístico y cultural de la Ciudad.

“MARY” GONDELL

María “Mary” Gondell (1934-2017) dedicó su vida a defender y exaltar la música. “A mí la música me agarró de las pestañas. Tuve la suerte de crecer con un piano en mi casa: mi padre cantaba y tocaba piano, al igual que mi hermana mayor Amalia, que era pianista”, dijo en una entrevista que mantuvo hace años con este diario.

Nació y vivió su infancia y la primera juventud en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Cuando se recibió de maestra -“porque había que recibirse, sí o sí”- se vino a estudiar canto en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes. Aquí estudió, entre otras grandes, con la profesora Carmela Giuliano y egresó como profesora superior.

Avanzada ya en sus estudios, fue patrocinada por el gobierno francés para realizar un perfeccionamiento de canto en París y grabó en la Radio y Televisión Francesa (ORTF), ofreciendo conciertos de canto en la Maison de l’Allemagne en la Cité des Arts de París.

A partir de allí inició una muy rica carrera como cantante de cámara con numerosas actuaciones en los mejores escenarios de la lírica. En el Teatro Argentino de La Plata actuó en distintos roles en las óperas “La Flauta Mágica” de Mozart, “Carmen” de Bizet, “La serva padrona” de Pergolesi, “Le astuzie femminili” de Cimarosa, “Orfeo y Eurídice” de Gluck y “Orfeo” de Monteverdi, entre otras.

Fue dirigida por los maestros Gianni Rinaldi, Mariano Drago, Carlos Berardi, Antonio Russo, Juan Carlos Zorzi, Mario Peruso y Mario Scarabino, entre otros. Actuó en los años 1991, 1992 y 1993 en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires, bajo la dirección de Susana Frangi, con la Orquesta de Cámara de dicho teatro.

Fue integrante del Cuarteto Vocal de Cámara de La Plata, conjuntamente con la contralto Silvia Scollo, el tenor Antonio Bugallo y su marido el barítono Lino Bugallo. Integrada como una más a la familia Bugallo, un clan musical sin parangón en la música platense.

Realizó más de 400 conciertos de cámara y oratorios en La Plata y en diversas ciudades de la Argentina. Desde 1965 y hasta 1976 integró como solista la Cantoría Ars Nova de La Plata, bajo la dirección del maestro Raúl Carpinetti.

Pero desde enero de 1977 y por cuatro años, actuó en Los Teatros de San Telmo en el espectáculo “De cuplés y cupletistas” con enorme éxito, junto a Jaime Bauzá como charlista y la pianista Susana Frangi, quien a los pocos meses debió viajar a la ciudad de Caracas y fue reemplazada por Amelia Bozzolo.

“Las salas se llenaban noche a noche. Venían figuras muy conocidas, como Mirtha Legrand, Manuel Mujica Láinez, Duilio Marzo, Julia von Grolman. Con el cuplé gané dinero y pude comprarme un departamento. Eso me hace sonreír, porque estudié y actué tantos años en la música clásica, pero fueron esas canciones madrileñas las que me dieron el gran espaldarazo”.

En cuanto al cuplé, ella dijo que “no tiene explicación ni definición. En todo caso, diría que es el arte de la sugerencia”.

En Madrid, el entonces más lejano diario “El País”, dijo en su edición del 5 de abril de 1977: “María Gondell, de profesión tonadillera, está consiguiendo en colaboración la pianista Amelia Bozzolo y el charlista Jaime Bauzá, la irresistible ascensión del cuplé en Buenos Aires”.

¿Quién fue su modelo a imitar, a qué cantante admiró más?, le preguntó una vez un cronista de EL DIA. Y ella se apuró en contestar: “A la cantante de ópera española Victoria de los Ángeles. Tenía una voz celestial”.

JUAN GATELL

Juan Francisco Gatell Abre nació en La Plata el 28 de noviembre de 1978; hijo del abogado catalán Antonio Gatell y de Beatriz Abre. Se crió en una casona con mucho parque en la calle Alvear de City Bell junto a sus siete hermanos y desde niño se manifestó como un entusiasta hincha de Gimnasia.

De muy joven estuvo convencido de que triunfaría como tenor, de modo que a temprana edad profundizó estudios operísticos en el Conservatorio Gilardo Gilardi y en el año 2000 prosiguió sus estudios en el Conservatorio A. Soria de Madrid.

Pese a que a su llegada a Madrid para perfeccionar su talento debió desempeñar distintos trabajos que nada tenían que ver con la lírica, se las ingenió para forjarse desde joven una destacadísima carrera en distintos países europeos y en Estados Unidos.

En el Gilardo Gilardi había conocido a la soprano platense Paula Bampi, con quien se puso de novio. Luego de casarse, la pareja se fue a vivir a Madrid y posteriormente se trasladó a Italia. Tras una década en ese país, ambos se establecieron con sus hijos en Cataluña, según consigna la biografía oficial del tenor.

Gatell Abre, en lo que resultó ser el trampolín para una carrera ascendente, en 2004 ganó el Premio Caruso y en 2006 el primer Premio ASLICO. Para dar sólo algunos datos sobre la importancia de estos galardones, basta señalar que el Premio Internacional Enrico Caruso se otorga en Roma y cuenta con galas y eventos especiales relacionados, que se celebran en Nueva York en el marco del Columbus Day.

En cuanto al Premio ASLICO es un prestigioso certamen europeo, lírico e internacional organizado por el Teatro social de Como, Italia, dedicado a descubrir e impulsar las carreras de jóvenes cantantes de ópera mediante su inclusión en producciones de Ópera en la Lombardía.

Debutó luego en París -Opéra Garnier- con Capriccio (Richard Strauss), en el Teatro Real de Madrid con Il burbero di buon cuore, de Martín y Soler, y en el Festival de Ópera de La Coruña con Così fan tutte.

Actuó bajo la batuta de Riccardo Muti en Rávena, en el Musikverein de Viena y en el Théâtre des Champs-Elysées de París (siempre con Ernesto de Don Pasquale cantado también en Murcia en 2010. Debutó como Calandrino de Il ritorno di Don Calandrino, de Cimarosa, en el Salzburger Pfingstfestspiele; también con director italiano interpretó Eliézer de Moïse et Pharaon en Salzburgo y Roma; en [2011] han colaborado en Otello (Cassio) en Chicago y en el Carnegie Hall de Nueva York.

Otras actuaciones con una crítica muy favorable las llevó a cabo en el Festival del Maggio Musicale Fiorentino y en el Festival de Rávena con las “Vesperae solemnes de confessore” de Mozart. En el Teatro San Carlo de Nápoles ha interpretado ”L’enfant prodigue” y en Florencia y Salzburgo la “Missa Defunctorum” de Paisiello. En su amplio repertorio también figuran obras como “Davide penitente” y el “Réquiem”, ambas de Mozart; la “Messa”, de Puccini; “Pulcinella” de Stravinsky y el “Magnificat” de Bach.