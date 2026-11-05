Las web de la UNLP, como las heladeras de París, víctimas del “octubre negro”

En menos de 10 días la UNLP fue víctima de ciberataques en los foros digitales que utilizan los estudiantes de dos facultades. El último, el martes, afectó a la web de cátedras de la Facultad de Derecho, donde estudiantes encontraron publicidad de un casino online al intentar ingresar para realizar sus actividades académicas.

Ante la consulta de este diario, el docente, investigador y director del centro de cómputos de la UNLP (Cespi), Javier Díaz advierte que no son hechos aislados: los ubica en lo que se plantea como “la vulneración de los buscadores web”.

El antecedente más cercano ocurrió el lunes 26 de octubre, cuando el sitio web de la Facultad de Medicina apareció en los buscadores con un mensaje en tailandés que también promocionaba juegos de azar.

A nivel mundial, la preocupación por la ciberseguridad aumenta a la par de los casos de ciberataques. En las últimas semanas la realidad mostró que los hackers pueden acceder tanto a sistemas de refrigeración de heladeras -como ocurrió en supermercados de París-, como a un sitio de administración de criptomonedas como Binance.

Los especialistas internacionales en ciberseguridad llamaron al último mes como “octubre negro”.

En el plano local Javier Díaz, también exdecano de la facultad de Informática, explica qué está pasando y cómo afecta en la Universidad: “Si tenemos que buscar una causa para este auge del hackeo, hay que mirar hacia el estallido de la inteligencia artificial. Esta no solo facilita la generación de contenidos, sino que también sirve para detectar y explotar vulnerabilidades en códigos web”, explica Díaz.

A la par del avance de estos sistemas, un aviso publicado semanas atrás sobre PHP, uno de los desarrolladores web más utilizados del mundo, encendió las alarmas al admitir que cualquier atacante no autenticado podría tomar el control de un servidor o sustraer datos confidenciales. “Eso nos llevó a una carrera entre programadores y hackers por la ciberseguridad de los sitios web”, relató Díaz. Ese escenario une a las heladeras de los supermercados en París con páginas de la UNLP.

“Semanalmente enfrentamos cientos de intentos de ataques. Los que se vieron son solo `coletazos´, que se solucionan y que no han involucrado la eliminación de archivos académicos, ni la manipulación de información sensible”, tranquiliza Díaz.

El especialista destaca que este tipo de incidentes preocupan. Sin embargo, asegura que la UNLP se encuentra al corriente del avance en la malversación de sitios web y que intentan trabajarlo tanto en el orden académico, como en la gestión administrativa.

En las aulas de la Facultad de Informática de la UNLP se dictan contenidos específicos sobre programación defensiva tanto en carreras de grado como en la maestría. Por otra parte, la Universidad cuenta con un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad, encargado de monitorear constantemente la red universitaria y elaborar reportes periódicos. Además, un grupo de especialistas en cada facultad que se encarga de administrar infraestructuras y sistemas de red, contó Díaz.