Las zarigüeyas sorprenden en los patios de City Bell

En las últimas noches, vecinos de City Bell se vieron sorprendidos por la aparición de zarigüeyas en sus patios. Aunque los encuentros generaron sorpresa y cierta preocupación, especialistas llevaron tranquilidad: se trata de una especie autóctona de la zona, inofensiva para las personas y que cumple un importante papel en el equilibrio del ecosistema.

Los avistamientos se registraron principalmente en las inmediaciones de Camino Centenario y 461, así como en el “Barrio Pasteleros”. Según indicaron desde Zoonosis, cada vez se observa una mayor presencia de estos animales en ese sector, donde suelen acercarse a las viviendas en busca de alimento. Incluso, en tachos de basura o parrillas.

Al respecto, Rosana Donato, guardaparque del Parque Pereyra Iraola, explicó que su presencia es natural y que actualmente atraviesan una época de celo, por lo que algunos ejemplares también pueden estar con crías. Ante esta situación, recomendó no interferir con su recorrido y permitirles encontrar una vía de escape.

“Si llegara a mi patio, encerraría a mis perros y buscaría que la comadreja tenga una salida. Se recomienda no intervenir, porque incluso puede estar con sus crías”, aconsejó la especialista para evitar que las mascotas las ataquen.

Por su parte Diego Balducci, veterinario especialista en animales no tradicionales, aclaró que si bien normalmente se las conoce como comadrejas en verdad son zarigüeyas overas . “Son animales nocturnos y omnívoros, que se alimentan de insectos, escorpiones, pequeños roedores, huevos y pichones”, detalló el veterinario y señaló que por ese motivo, cumplen una función importante como controladores naturales de distintas especies, entre ellas cucarachas y escorpiones.

Balducci explicó que suelen vivir en huecos de árboles y que pueden acercarse a las casas tanto por la búsqueda de alimento como por la falta de refugios. Son animales pacíficos que no atacan a las personas, aunque pueden morder si se sienten amenazadas.

Entre sus mecanismos de defensa, el veterinario mencionó que pueden quedarse inmóviles y liberar un olor desagradable, una conducta que suele interpretarse como que se hacen las muertas. Por eso, desaconsejó intentar agarrarlas o manipularlas cuando se las encuentra en esa posición.

Por último, desde Zoonosis recomendaron no tocar, asustar ni intentar atrapar a estos animales. Una de las medidas preventivas es mantener las bolsas de residuos en lugares elevados para evitar que las zarigüeyas se acerquen a revolverlas en busca de comida.