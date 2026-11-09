Entre los numerosos regalos que recibió el papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, hubo uno con sello platense: una camiseta de Estudiantes de La Plata.

En medio del recibimiento al Pontífice, una mujer se acercó para entregarle la casaca del Pincha, pasadas las 9 de la mañana, y le dijo: “Papa, la camiseta de Estudiantes de La Plata. Con amor, para usted”, según se escucha en el video del momento. "Gracias, gracias", le respondió León XIV.

La camiseta era la titular, último modelo, con las franjas rojas y blancas verticales. La llegó a agarrar y luego la pasó a uno de sus secretarios para guardar todos los regalos recibidos.

El gesto se sumó a los distintos presentes que recibió León XIV durante su encuentro con los residentes, trabajadores y voluntarios de la institución, en una jornada marcada por la emoción y los mensajes de inclusión y solidaridad.