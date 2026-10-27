Limpieza en arroyos por el fenómeno del Niño

La amenaza del fenómeno climático de El Niño generó una intervención preventiva de los municipios de La Plata y Berisso junto a la provincia de Buenos Aires para realizar un operativo de limpieza y mantenimiento del arroyo Maldonado.

Según se explicó, el objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de anegamientos ante las lluvias asociadas al fenómeno climático tan temido.

El procedimiento, que comenzó ayer y se extenderá hasta mañana inclusive, se lleva adelante el marco del Programa bonaerense para el Mantenimiento de Arroyos y Cauces Hídricos con Participación de Organizaciones Intermedias.

En ese sentido, las acciones abarcan un tramo de aproximadamente 5.670 metros lineales, desde la intersección de las calles 124 y 30, en Berisso, hasta la altura de la calle 24, en La Plata.

Para llevar adelante la intervención, participan 350 trabajadores que realizan tareas de retiro de materiales sobrenadantes y objetos capaces de obstruir el normal escurrimiento del agua; desmalezado de taludes y márgenes; desobstrucción de sectores bajo puentes; eliminación de embancamientos; y acopio de residuos para su posterior retiro.

Según se informó, está previsto que el operativo se replique progresivamente en todos los arroyos del partido, como parte de las acciones preventivas destinadas a reducir el riesgo hídrico.