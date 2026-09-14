Llega a La Plata una "caravana gastronómica" en parque y plazas

Organizado por el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) junto al Diario EL DIA, La Plata será sede de un ciclo itinerante de eventos que recorrerá espacios verdes, bajo el programa de fomento a la lectura joven.

El evento, impulsado por la Fundación Humanae Vitae, se llevará a cabo el tercer fin de semana de cada mes de 11 a 20 horas, comenzará en septiembre y estará abierto al público de forma libre y gratuita. La primera jornada tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en Plaza Azcuénaga, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de ofertas gastronómicas, un patio cervecero, parques y juegos infantiles, shows en vivo, paseo de artesanos y un stand del Diario EL DIA con actividades para niños.

En esta edición, habrá cerca de 15 puestos gastronómicos que incluirán comida italiana; venezolana; parrilla; pizzas; sánguches; mariscos; opciones vegetarianas, veganas y sin TACC; embutidos y conservas; jugos y licuados; pastelería; panadería; chocolates y golosinas; entre otras alternativas. Como parte de una propuesta integral, el ciclo continuará durante los próximos meses en Parque Alberti (17 y 18 de octubre), Plaza Güemes (14 y 15 de noviembre), y Plaza Belgrano (12 y 13 de diciembre).

Cabe destacar que “Caravana CUGA” se presenta como una plataforma que favorecerá el desarrollo económico local, generando oportunidades de trabajo para más de 100 familias emprendedoras por ciclo y beneficiando indirectamente a más de 400 personas.

PROGRAMACIÓN MUSICAL:

- Sábado 19 de septiembre

15:30 — AMILA

16:30 — Maxi Espínola

17:30 — KESEYO

18:30 — Somos Dos

- Domingo 20 de septiembre

15:30 — POCHOCLO

16:30 — Nico Flores

17:30 — Tripulantes del Fournier

18:30 — Julia Spaciuk