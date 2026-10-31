Llega Halloween con una agenda recargada

La celebración de Halloween vuelve con ímpetu a la Región. Tanto que arrancará este sábado y se extenderá hasta el domingo una agenda repleta de actividades temáticas y gratuitas pensadas para todas las edades. De paseos en bicicleta, hasta desfiles de mascotas, estas son algunas de las actividades terroríficas del fin de semana.

¿DULCE O TRUCO?

En este marco festivo distintos centros comerciales se organizan para entregar caramelos este sábado.

De 16 a 19, en la esquina de 12 y 58 regalarán caramelos y el centro comercial sorteará una bicicleta entre las familias que suban fotos de niños disfrazados.

En Los Hornos, sobre avenida 137, entre 60 y 66, chicas y chicos disfrazados podrán recorrer los comercios para pedir golosinas y participar de sorteos.

Berisso también tendrá su circuito, de 18 a 19.30 en locales adheridos, organizado por la Cámara de Comercio.

En Ensenada las actividades se desarrollarán durante el horario comercial habitual e incluirán atracciones especiales como un túnel del terror instalado en un comercio situado en Cestino 327.

En bici

Este sábado 31 se suman tres propuestas sobre ruedas: Cicloturismo La Plata partirá a las 20 desde Plaza Moreno (concentración, a las 19) con un recorrido de 5 km hasta el Planetario; La Plata Pedalea saldrá, a las 20, en tren desde 1 y 44 para pedalear de noche por la capital federal hasta la mañana (coordinación vía Instagram @la_plata_pedalea).

En Berisso, las 62 Organizaciones Peronistas y FAOS Berisso ofrecerán un evento gratuito, desde las 19, en el Parque Cívico, con sorteos de tres bicicletas rodado 29.

PARA TODA LA FAMILIA

Los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí invitan, este sábado, a partir de las 18, a su cuartel en calle 146 esquina 417.

También, la Casona Cultural del Argentino Juvenil Club, en City Bell, abrirá sus puertas este sábado, a las 19, convertida en un parque temático de terror.

El sábado y el domingo habrá planes en el Planetario de la UNLP, que celebrará “Gritos en el Planetario” con actividades gratuitas como el Espacio Fandom y el Museo Encantado. La grilla ofrecerá proyecciones de Starfighter (sábado) y Los Goonies (domingo), taller de máscaras, concurso de cosplay y observación astronómica nocturna. Algunas funciones requieren entrada arancelada; la agenda completa se consulta en @gritosenelplanetario.

Para ponerle el broche de oro al fin de semana, el domingo se llevará a cabo el Desfile de Mascotas con temática de Halloween, a partir de las 14, en Plaza Azcuénaga (19 y 44), en el marco de la Feria de Artesanos Manos Platenses.

Distintos centros comerciales se organizan para entregar caramelos