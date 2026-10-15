Llega la "Noche de los telos" y habrá descuentos en La Plata como también en varias ciudades del AMBA

La primera edición de “La Noche de los Telos” tendrá presencia en La Plata y el Gran Buenos Aires el próximo 19 de noviembre, con una propuesta que busca reivindicar a los hoteles alojamiento como parte de la cultura popular argentina. Los establecimientos adheridos ofrecerán turnos con un 50 por ciento de descuento y una estadía extendida para quienes quieran sumarse a la iniciativa.

La iniciativa reúne a más de 60 establecimientos del área metropolitana bonaerense. Durante décadas, estos espacios fueron escenario de primeras citas, aniversarios, reconciliaciones y encuentros que forman parte de la intimidad de miles de parejas.

La compra de los turnos se realiza de manera anticipada, donde se puede elegir el establecimiento, el horario y la categoría de habitación. El beneficio contempla una estadía de tres horas y está destinado a mayores de 18 años.

La iniciativa tendrá como embajador al creador de contenido Mauro Albarracín y buscará poner en valor la historia de los albergues transitorios, su evolución y su lugar dentro de las costumbres argentinas.