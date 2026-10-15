Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Llega la "Noche de los telos" y habrá descuentos en La Plata como también en varias ciudades del AMBA

Por Redacción

La primera edición de “La Noche de los Telos” tendrá presencia en La Plata y el Gran Buenos Aires el próximo 19 de noviembre, con una propuesta que busca reivindicar a los hoteles alojamiento como parte de la cultura popular argentina. Los establecimientos adheridos ofrecerán turnos con un 50 por ciento de descuento y una estadía extendida para quienes quieran sumarse a la iniciativa.

La iniciativa reúne a más de 60 establecimientos del área metropolitana bonaerense. Durante décadas, estos espacios fueron escenario de primeras citas, aniversarios, reconciliaciones y encuentros que forman parte de la intimidad de miles de parejas.

La compra de los turnos se realiza de manera anticipada, donde se puede elegir el establecimiento, el horario y la categoría de habitación. El beneficio contempla una estadía de tres horas y está destinado a mayores de 18 años.

La iniciativa tendrá como embajador al creador de contenido Mauro Albarracín y buscará poner en valor la historia de los albergues transitorios, su evolución y su lugar dentro de las costumbres argentinas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?