Los colegios privados suben la cuota un 2,5%

A partir del próximo mes, las cuotas de los colegios privados de la Provincia de Buenos Aires que reciben aportes estatales registrarán un aumento del 2,5%, tal como lo autorizó el Gobierno, mientras que los de Ciudad de Buenos Aires aplicarán una suba del 4,2%.

Así lo indicó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), desde donde señalaron que este nuevo incremento “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones. Valoramos la determinación de las autoridades que responden a nuestros pedidos”.

La suba autorizada rige para las instituciones con subsidio del Estado para el pago de salarios docentes. Va del 40% al 100% de esa obligación.

Así, en Educación Inicial y primaria, la cuota puede ir de 38 mil a 172 mil pesos. En Media, de 41 mil a 223 mil pesos (las escuelas especializadas, de 48 mil a 256 mil) y en Formación Superior, la cuota será de 54 mil pesos si la institución tiene 100% de subsidio y llega a 218 mil en las que reciben un 40% de la masa salarial.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, advirtió sobre “las severas dificultades que atraviesan muchos centros de enseñanza derivadas de múltiples factores. Entre ellos la caída en la inscripción de alumnos, la morosidad en el pago de las cuotas que está en un promedio del 11% y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, que provocaron un desfase financiero en muchas instituciones”.

También señaló que “en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”.