Llegar a los cien fabricando licores y analizando las noticias del Lobo

Elide Simoncini y Deura Faldiva Ghislieri cumplieron cien años y no solo tienen recuerdos para compartir. Siguen construyendo una vida marcada por los afectos y las actividades que todavía forman parte de su día a día. Las dos vecinas de La Plata abrieron las puertas de sus casas para repasar la alegría de este cumpleaños especial, rodeadas del cariño de sus seres queridos.

Elide recibió a este diario en su jardín, en barrio Norte, entre árboles y plantas. Estaba “Yiyi”, su pequeño Yorkshire y fiel compañero, a upa. Nació el 10 de septiembre de 1926 en Recanati, un pueblo italiano de la región de Las Marcas, y llegó a la Argentina en 1948, recién casada con Nello Esperi y embarazada de su primer hijo. Se instalaron en Etcheverry, luego vivieron en Romero y finalmente se mudaron al casco urbano para que sus hijos pudieran estudiar en la universidad.

Entre anécdotas de su infancia, el trabajo y la familia, compartió lo que considera esencial para llegar a los cien años: “La vida tiene que tener tranquilidad y trabajar. Eso es lo principal”.

Creció en el campo, terminó la escuela a los nueve años, después de cursar los grados que se ofrecían entonces. Un año después, su padre la llevó a trabajar. “Era lo que se necesitaba”, recordó.

Con el tiempo, Elide formó su familia. Tiene dos hijos, Luis y Carlos, ambos ingenieros, cinco nietos y tres bisnietos. La educación de sus hijos fue una prioridad. “El padre les dijo: ‘Estudian o van a la quinta’. Y yo dije: ‘Que estudien’”, relató. Sin embargo, durante el verano, debían colaborar con la cosecha. “No había vacaciones”, indicó.

Lejos de abandonar sus costumbres, mantiene su independencia y sigue cocinando, amasando pastas, limpiando, haciendo las compras y cuidando su huerta, los frutales y las flores de su jardín. “Esto me distrae y me sirve”, contó.

Además, mantiene una tradición familiar y, junto a sus hijos, elabora vino, limoncello y licores caseros, además de chorizos, salamines y bondiola. Aunque ellos son ingenieros químicos, ella dirige la elaboración de las bebidas y es la “enóloga” de la familia. De hecho, en un rincón de su casa conserva el equipo para elaborar vino y un botellero de madera donde guarda las botellas de su producción.

Entre recuerdos y actividades que todavía disfruta, Elide celebra su presente. La invitación a su cumpleaños resume ese espíritu: “100 años no son nada. La leyenda continúa”.

El Lobo, las letras y la familia

Deura Faldiva Ghislieri recibió a este diario en una sala rodeada de fotografías que guardan recuerdos de distintas épocas y momentos familiares. Sobre la mesa, un desayuno que le regalaron sus seres queridos, con una minichocotorta decorada con el número 100, era parte de los festejos por su cumpleaños. Y cuando le preguntaron qué pensaba de haber llegado a esa edad, respondió entre risas: “Tendrá miedo Dios de llevarme para arriba”.

Platense de toda la vida, tiene cuatro hijos, diez nietos y nueve bisnietos. A lo largo de su vida trabajó como modista y también fue encargada de un edificio de la calle 43, donde vivió junto a los suyos. Además, siempre tuvo ganas de aprender y se anotó en distintas carreras, entre ellas periodismo. Una de sus pasiones fue la escritura. “Eso me gustaba muchísimo”, recordó.

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Rodeada de sus seres queridos y de los recuerdos que conserva en cada rincón de su casa, Deura dejó un mensaje para quien quiera escucharlo o llerlo: “Que tengan cien años felices como los míos”. Y agregó: “Con sus bajones, pero felices. Por eso, los recuerdo sin pena, sin lágrimas”, concluyó.