Tener una mascota se volvió algo habitual. Tanto que, en muchos hogares, el cuidado de estos animales se volvió un tema fundamental en la rutina diaria de las familias y la tecnología se empezó a meter en la conversación.

El cuidado de las mascotas parece ser que estaría conectado en un futuro a una app y eso solucionaría el problema de tener que dejarlos solos, ya que, hay tres dispositivos que están transformando la comodidad, la nutrición y el descanso de los animales que tenemos en casa.

Las primeras en la lista son las cámaras de monitoreo 4K con interacción remota, ya que, dejar a la mascota sola en una vivienda nunca es sencillo, pero las cámaras de vigilancia de alta definición son ideales reducir la ansiedad.

Las versiones más sofisticadas de estos gadgets ofrecen video 4K y visión nocturna, junto con comunicación bidireccional en tiempo real y es una manera de estar presente cuando el dueño está en la oficina o de viaje.

Otros de los dispositivos son los comederos con microchip ID que son ideales para cuidar la dieta de las mascotas y el funcionamiento de estos nuevos comederos automáticos son los siguientes: escanean el microchip del animal o un collar RFID antes de liberar la porción exacta de alimento.

Por último, están las camas ortopédicas smart con regulación térmica debido a que el descanso de calidad de las mascotas es fundamental, en especial parra aquellas que ya tienen sus años o tienen algún problema de salud.

Las camas smart están construidas con espumas viscoelásticas de grado médico y entre sus versiones incluyen sensores de temperatura, permitiendo la calefacción o refrigeración.

Para entender el contexto de desarrollo de estos dispositivos, conviene repasar algunos datos sobre la compañía entre humanos y animales.

En La Plata, por ejemplo, un relevamiento realizado por una cátedra de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP permitió concluir que entre los platenses la relación humano-mascota es 2 a 1 (cada 2 vecinos 1 perro o un gato). Por otra parte, de acuerdo a las respuestas de los hogares consultados para ese estudio de 2023, la tendencia en esta ciudad se inclina más a poseer perros que gatos.

Los resultados preliminares de la encuesta indican que de los 1.560 hogares encuestados, respondieron 960 (61 por ciento), de los cuales en el 65 por ciento se manifestó tener al menos una mascota. En este sentido, el total de animales domésticos declarados fue de 1.152, siendo 58 por ciento (668) caninos y 42 por ciento (484) felinos.