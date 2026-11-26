La República de los Niños comenzó a celebrar este jueves su 75° aniversario con la inauguración de obras y la renovación de las autoridades de su Gobierno Infantil. La jornada estuvo encabezada por el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof, y contó con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Uno de los principales anuncios fue la puesta en valor de la Casa del Niño, cuyos dormitorios fueron renovados para recuperar su función de alojamiento de delegaciones escolares. El espacio tiene capacidad para recibir a 80 estudiantes. Además, se entregaron 50 bicicletas para recorrer el predio y 200 árboles nativos para sus espacios verdes.

La actividad continuó en la Casa de Gobierno con la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno Infantil, que incorporó formalmente las figuras de gobernadora e intendente. Lola Alma Terluk Alday y Gael Carino Mochen, alumnos de la Escuela Primaria N° 8 de La Plata, asumieron esos cargos, mientras que Mateo Labombarda y Olivia Lucía Lucas ocuparon la presidencia y vicepresidencia.

La celebración también incluyó espectáculos artísticos, propuestas recreativas y el dispositivo educativo "Juicio a Pinocho", destinado a trabajar con los chicos conceptos como la convivencia democrática, la verdad y los derechos de las infancias.

La República de los Niños fue inaugurada el 26 de noviembre de 1951 y cuenta con un predio de 50 hectáreas en Gonnet. Es considerado el primer parque temático de América y recrea una ciudad a escala infantil con edificios que representan las principales instituciones de un sistema democrático.