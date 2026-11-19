Por el 144º aniversario de La Plata, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes respetará el cronograma habitual.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.

» Centro de atención municipal (cam)

El Centro de Atención Municipal de 48 y diagonal 80, estará cerrado por lo que no habrá actividades administrativas (incluye el trámite de licencias de conducir). Los agentes de Control Urbano reforzarán los controles en la zona de los festejos de la Ciudad.

» Esparcimiento

La República de los Niños permanecerá abierta en su horario habitual y el Parque Ecológico Municipal mantendrá su franja horaria de 7 a 21.

» medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» Mercado Regional

El Mercado Regional La Plata funcionará con normalidad y el Mercado Bonaerense Fijo abrirá sus puertas de 8:00 a 13:00.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de día sábado, con refuerzos.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

El cementerio estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará abierta de 9 a 16.