Los alcances del feriado nacional

Por el feriado de hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural , se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:
» Residuos
El servicio de recolección de residuos se realizará con el esquema habitual.
» Salud
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107
» Centro de atención municipal El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, por lo que las actividades administrativas (incluido el trámite de licencias de conducir) se pasan para mañana.
» Esparcimiento
La República de los Niños funcionará como día domingo y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 21.
» Estacionamiento medido
El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.
» Mercado Regional
Tanto el Mercado Bonaerense Fijo La Plata como el Regional permanecerán cerrados en esta jornada de feriado nacional.
» Transporte
Los micros que dependen de la Municipalidad funcionarán con las frecuencias de feriado.
» CEMENTERIO MUNICIPAL
El predio abrirá de 8 a 15 para el público y de 8 a 12 en el área administrativa.
» Publicidad EL DIA
La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Para avisos fúnebres llamar al 412-0101 interno 233 o enviar mail a funebres@eldia.com
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