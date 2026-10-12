Los alcances del feriado nacional

Por el feriado de hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural , se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos se realizará con el esquema habitual.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107

» Centro de atención municipal El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, por lo que las actividades administrativas (incluido el trámite de licencias de conducir) se pasan para mañana.

» Esparcimiento

La República de los Niños funcionará como día domingo y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 21.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» Mercado Regional

Tanto el Mercado Bonaerense Fijo La Plata como el Regional permanecerán cerrados en esta jornada de feriado nacional.

» Transporte

Los micros que dependen de la Municipalidad funcionarán con las frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

El predio abrirá de 8 a 15 para el público y de 8 a 12 en el área administrativa.

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Para avisos fúnebres llamar al 412-0101 interno 233 o enviar mail a funebres@eldia.com