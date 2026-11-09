Los alcances del feriado nacional

Por el feriado de hoy, en el marco de la visita del Papa León XIV al país, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, funcionará con normalidad durante la jornada de hoy.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107

» Centro de atención municipal

No se realizarán trámites en el Centro de Atención Municipal de 48 y diagonal 80. Incluye todas las tareas administrativas, por ejemplo el trámite de licencias de conducir.

» Esparcimiento

La República de los Niños estará abierta en su horario habitual, al igual que el Parque Ecológico.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense Fijo La Plata estará cerrado (como cada lunes), y el Regional tampoco abrirá sus puertas.

» Transporte

Los micros funcionarán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada hoy. Para avisos fúnebre escribir al mail funebres@eldia.com o llamar al 412-0101 interno 233, de 18 a 22.