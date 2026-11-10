Con motivo del feriado de este miércoles 11 de noviembre por la visita de Su Santidad el Papa León XIV, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo de la jornada.

La Comuna precisó que no habrá recolección de residuos y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con frecuencia de feriado.

Por otro lado, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

A su vez, el Mercado Bonaerense Fijo La Plata funcionará de 8:00 a 13:00 y el Regional en su horario normal, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente, al igual que el Parque Ecológico Municipal.