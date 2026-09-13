Los alquileres y los servicios traccionaron la inflación de agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec tuvo en agosto una suba de 1,7% a nivel nacional, acumula 21,3% en el año y 33,5% interanual. Detrás del dato del mes hay un firme impulso del rubro habitacional.

La división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas sectoriales del mes con un aumento de 2,8% a nivel general. En tanto, la categoría de Alquiler de la vivienda mostró variaciones regionales significativas: en el Noreste 4,9%, mientras que en la región Pampeana trepó 3,2%, en Cuyo y Patagonia 3% y 3,2%, y en el Gran Buenos Aires (GBA) y Noroeste marcó 2,3% y 2,6% respectivamente.

A su vez, en el acumulado de 2026, los alquileres acumulan 33,1% en la región Pampeana, 26,5% en GBA y un pico del 45,7% en Patagonia. Si se evalúa el impacto interanual, la suba del alquiler llega a 56,6% en la Pampeana y asciende hasta 73,3% en el Noreste. Este comportamiento impactó de forma directa sobre la categoría de IPC Núcleo (1,8%), donde el Indec remarcó que los incrementos estuvieron impulsados por el Alquiler de la vivienda y los Servicios culturales. Asimismo, la brecha de variaciones entre bienes (1,4%) y servicios (2,0%) reflejó cómo los costos vinculados al alojamiento y las tarifas continuaron mostrando una dinámica superior al promedio.