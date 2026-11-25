Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas por el mal estado del asfalto en la ciudad de La Plata. El pasado martes 18 de noviembre, un joven que circulaba en su motocicleta por calle 60 en dirección al centro perdió el control de su vehículo y cayó pesadamente sobre la calzada a la altura de la intersección con calle 28, una esquina conflictiva debido a los profundos baches que allí se encuentran y al intenso flujo vehicular de la zona.

Según relató la madre de la víctima, el siniestro se produjo cuando su hijo intentó esquivar una camioneta que realizaba un giro a la izquierda hacia calle 28, una maniobra permitida pero que suele generar congestión sobre la avenida. Al realizar el desvío, el motociclista no pudo evitar los cráteres del pavimento y terminó en el suelo. "Por suerte el auto que venía detrás suyo lo hacía despacio y no lo pisó. Él quedó todo raspado y no tenemos que lamentar nada más grave", expresó la vecina con evidente indignación por el peligro constante al que se exponen los conductores.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la familia radicó la denuncia correspondiente ese mismo día a través de la línea municipal de atención al vecino 147, registrada bajo el número de reclamo 550642.