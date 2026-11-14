Los clubes y la Ley Joaquín: a favor, pero piden ayuda para cumplirla

Luego de que se establecieran nuevos requisitos de seguridad para arcos, aros de básquet y otros equipamientos deportivos, los dirigentes de clubes de barrio de la Región coincidieron en la importancia de prevenir accidentes. Sin embargo, alertaron sobre los costos que deberán afrontar para aplicar la norma y advirtieron sobre la necesidad de que el Estado acompañe su implementación.

Es que cumplir con estas exigencias es un nuevo desafío para los clubes barriales, que ya hacen esfuerzos para afrontar los gastos de funcionamiento y ahora deberán sumar inversiones para adaptar sus instalaciones a la Ley Joaquín, a través de la cual se busca prevenir accidentes en espacios deportivos y recreativos.

La norma Provincial establece que los arcos de fútbol, hockey y handball deberán estar sujetos al piso o contar con un sistema que evite que se caigan. También requiere colocar contrapesos en los aros de básquet con pie. Además, los elementos que puedan retirarse deberán guardarse de manera segura, mientras que los pisos, las columnas, las paredes y los postes tendrán que protegerse con materiales acolchados para evitar golpes.

Desde la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata respaldaron la ley y remarcaron la importancia de revisar las instalaciones. “Trabajamos con chicos y a veces no se advierte el deterioro hasta que ocurre un accidente. Por eso es fundamental hacer controles”, sostuvo Alberto Alba, presidente de la entidad.

Más seguridad, nuevos gastos

Frente a esta nueva disposición, referentes de distintos clubes resaltaron que el cuidado de los chicos y deportistas debe ser una prioridad. Aunque también expresaron su inquietud por el gasto que implicará cumplir con las condiciones de seguridad.

El tesorero del Club Aconcagua (69 entre 4 y 5), Luciano Malaissi, recordó que la entidad tiene 82 años y sus instalaciones necesitan mantenimiento constante. “Es difícil, pero la seguridad debe ser una prioridad”, remarcó.

Sobre los cambios, explicó que en el club “los aros de básquet ya cuentan con contrapesos. Los de fútbol son viejos y pesados, quizás habría que revisarlos y colocarles alguna sujeción porque son removibles, mientras que los postes de vóley tienen agarraderas. Debemos revisar si cumplen con la ley”.

En tanto, el dirigente consideró necesario el apoyo Municipal. “La situación de los clubes está complicada. Lo más importante es contar con normas de seguridad reales y accesibles”, expresó.

Por su parte, Andrés Ranieri, secretario de Cultura del Club Atlético City Bell, que recientemente cumplió cien años, sostuvo que la prevención debe ser una tarea habitual y reclamó mayor respaldo estatal. “Deberían apoyar a todas las instituciones, no solamente a las más grandes, para poder mejorar y prevenir”, afirmó.

En cuanto a las obras que se necesitan en la institución que representa, señaló que uno de los mayores desafíos será colocar protectores acolchados en columnas y postes. “El campo de deportes de 476 y 15 tiene cinco hectáreas, con varias canchas de fútbol, voley, sóftbol, postes de iluminación y otras instalaciones. Ahí se torna difícil y costoso, porque son varios elementos contundentes que habría que cubrir para poder cumplir con la normativa”, explicó el dirigente.

El desafío de cumplir

El Club Reconquista, situado en 40 entre 15 y 16, ya cuenta con varias de las medidas previstas en la Ley Joaquín, según explicó su presidente, Mariano Salgado. El dirigente consideró que la normativa “es bienvenida”, aunque advirtió que todavía quedan aspectos por definir sobre su implementación y los controles.

En tanto, señaló que las nuevas exigencias traerán gastos adicionales. “Hacemos un esfuerzo enorme para sostener las actividades y cubrir los gastos de todos los días. Por eso, es importante que se tenga en cuenta la realidad de los clubes”, explicó.

En ese sentido, consideró necesario que el Estado acompañe con asesoramiento y asistencia económica. “Todos queremos que los chicos estén seguros, pero también es importante que los clubes tengamos las herramientas y los recursos para cumplir con estas medidas sin que se conviertan en un problema más para nuestro funcionamiento”, planteó.

En la misma línea, desde el Argentino Juvenil de City Bell, su presidente, Eduardo Castagnani, sostuvo que la normativa “traerá gastos, pero es necesario”. Sobre las mejoras que deben realizar en la entidad, explicó que deberán colocar protectores en columnas y paredes para prevenir lesiones, cuya tarea tendrá un “costo considerable”, reconoció.