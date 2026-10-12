Los cortes de luz no se detienen y aumentan los reclamos en varios sectores de La Plata

Una jornada con complicaciones en el suministro eléctrico afectó a distintos sectores del casco urbano de La Plata este lunes. A partir de las 19, vecinos de diversas zonas de la Ciudad reportaron interrupciones en el servicio, generando malestar por la reiteración de las fallas. Entre los puntos más afectados figuraron las inmediaciones de calle 43 entre 2 y 3, además de una amplia franja en la zona de Plaza Belgrano, abarcando desde calle 14 a 19 y de 38 a 41.

Las quejas de los usuarios no tardaron en hacerse oír a través de redes sociales y canales comunitarios. “Otra vez corte de luz en 43 entre 2 y 3”, manifestó con indignación un vecino de la zona de la estación.

Por su parte, otro frentista afectado en las inmediaciones de Plaza Belgrano vinculó el episodio con problemas previos en la red técnica. “Estos cortes se vienen repitiendo desde el incidente en Tolosa”, advirtió sobre la frecuencia de las interrupciones en el servicio eléctrico.

Qué dijo Edelap

Ante las reiteradas consultas, la empresa distribuidora de energía Edelap emitió un comunicado informando sobre el despliegue de personal técnico en los sectores afectados: “La compañía está en conocimiento, se monitorea y opera la red 24/7. La cuadrilla técnica está yendo al lugar a verificar las condiciones de la red eléctrica barrial y realizar las reparaciones necesarias”.

Finalmente, tras los trabajos de reparación sobre la red barrial, la distribuidora confirmó la restitución total de la energía a las 19:54: “El servicio de la zona quedó normalizado”.

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