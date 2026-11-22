Alrededor de la mesa, el silencio solo se interrumpe por el roce suave de las hojas de los álbumes. Con el ceño fruncido y la mirada fija detrás de una lupa, cada integrante sostiene una pinza de punta fina con un objetivo claro: jamás tocar las estampillas con los dedos. “Hay algunas que durante 150 años estuvo tocándola distinta gente, entonces la pinza es el elemento fundamental”, señaló Héctor Remorini, encargado del Centro Filatélico La Plata. El contacto directo con la piel engrasa el papel y arruina la goma original por lo que se vuelve resbaladiza y frágil una pieza que encuentra su protección dentro de una filabanda (tira protectora de plástico).

Esa escena que se repite todos los jueves en el Centro de ex-alumnos de Don Bosco, ubicado en 8 y 57, es la atracción central de una institución que lleva abierta más de medio siglo. “Esta entidad históricamente se llamaba Sofinupla, que nació en 1972. Era la Sociedad Filatélica y Numismática de La Plata, pero la parte de numismática se separó hace unos años y quedamos nosotros, que hacemos filatelia”, detalló Remorini.

Al señalar dos grandes muebles ubicados al frente del salón, el encargado del centro detalló a EL DIA lo que guardan en su interior: “Estos dos armarios son nuestros y tenemos todos los catálogos de todas las estampillas del mundo. Eso es lo que usamos como base para hacer nuestros intercambios y para saber cuánto vale cada pieza. Generalmente, son valores muy bajos, pero hay algunas que sí, que son muy raras y con valores muy altos”.

En la actualidad, el grupo estable ronda las diez u once personas por semana. Además de Remorini se encuentran Jorge Ringuelet, Ricardo Basile, Rodolfo Muabro, Fernando Aliata, Pedro Lanzi, Iván Ronga, Gustavo Vigo y Jorge Canelo, especialista en sellos ministeriales. Asimismo, hay incorporaciones más recientes, como Carlos Nardone. “Me sumé recién hace un par de años, así que soy relativamente nuevo. Vengo de una historia familiar porque mi mamá coleccionaba. Continué por muchos años, pero dejé por cuestiones laborales y arranqué de nuevo hace dos décadas”, explicó.

Un mercado digital

Frente al avance de lo digital, el intercambio de estampillas debió adaptarse a la caída del correo en papel y a la escasez de correspondencia en los buzones. La respuesta al problema se encuentra en que el avance de la tecnología terminó por desplazar a las cartas tradicionales.

“Conseguimos las estampillas con otros coleccionistas y también compramos. Después de la pandemia se generalizó muchísimo el uso de grupos de WhatsApp donde ofrecen, venden y hacen remates semanales”, destacó Remorini. De esta manera, en un mismo día, distintos vendedores presentan sus lotes en subastas virtuales donde cada coleccionista rastrea la pieza exacta para completar sus series.

Aunque la circulación postal cayó en el país, la creación de estampillas no se detuvo. “En muchos países de Europa siguen circulando y acá en Argentina también hay emisiones nuevas. Sin ir más lejos, hace poco se emitió una por el Papa (León XIV)”, aclaró el encargado del centro.

Sin embargo, la desaparición de las cartas interrumpió el contagio espontáneo de la afición. “Hace 30 o 40 años llegaban cartas todos los días. Todos conocíamos lo que era una estampilla y juntábamos sin precisar comprar porque nos regalaban los vecinos y los parientes”, recordó Ringuelet.

Coleccionistas de la historia

A sus 90 años, Ronga observa el movimiento de la mesa con la autoridad de quien lleva más de siete décadas dedicado a la afición. Oriundo de La Falda, Córdoba, comenzó a los 15 años y hoy administra un archivo monumental de estampillas: “Tengo 150.000 separadas por país y dentro de cada catálogo cada una tiene su número de código”.

Para él, el secreto siempre estuvo en la curiosidad intelectual: “Me gustaba muchísimo la historia y la geografía. Ese es el verdadero valor de la filatelia: el valor didáctico y de aprendizaje”. No obstante, recordó que en sus inicios en su pueblo natal no era fácil sostener el hobby: “Cuando se enteraron de que yo juntaba ‘figuritas’, me empezaron a llamar ‘el loco Iván’ porque era extrañísimo”.

Cada integrante de la mesa respeta su propio universo temático. Mientras Remorini se especializa en estampillas de monarquías, Ringuelet desplegó sobre la mesa una colección de estampillas de Polonia del año 1963: “Lo traje para mostrarlo porque entre nosotros nos incentivamos”.

Más allá de la estética, cada pieza funciona como un documento histórico. “La historia queda marcada en las estampillas. Por ejemplo, cuando hay una guerra o una invasión: llegan los alemanes, ocupan Polonia y le ponen un sello nazi encima a la estampilla del país. Uno puede seguir el desarrollo político o el paso de una monarquía a una república a través de ellas”, subrayó Remorini.

“No hay una sola estampilla rara porque a todos nos falta alguna. Hay sellos de 1860 o 1870 de los que existen dos millones de ejemplares y no cuestan tanto; en cambio, hay uno de 1930 que vale muchísimo porque se emitió y circuló muy poco”, expuso Aliata, que colecciona estampillas de todos los países del mundo emitidas hasta 1940.

De todas formas, el cambio de época dejó a los coleccionistas frente a una brecha generacional difícil de salvar. “La filatelia no es apilar papeles de colores. Hoy vas al correo a comprar estampillas y te miran como si fueras una cosa rara”, lamentó Ringuelet.

Finalmente, resumió con humor y realismo el destino de quienes todavía sostienen la afición. “Nosotros somos los últimos exponentes de los ‘dinosaurios estampilleros’. Tengo un nieto que me mira por arriba cuando le cuento y sigue de largo, y en muchas familias pasa lo mismo”, sentenció.