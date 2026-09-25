Los docentes universitarios votaron por más paros y marchas en la Ciudad

Los docentes universitarios de La Plata votaron la continuidad del plan de lucha en la consulta nacional que impulsó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). La decisión se suma al paro nodocente que se llevará a cabo el 7 de octubre.

Las protestas ya consumieron 33 días de clases en el calendario escolar de los colegios preuniversitarios y del calendario académico de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

En La Plata, según informó Adulp, votaron 712 afiliados. Las opciones más elegidas fueron priorizar la realización de paros en unidad con el Frente Sindical (59,4%) y la Marcha de Antorchas a nivel local (62%).

En cuanto a los paros, el 59,4% de los votantes optó por priorizar la unidad; el paro por tiempo fijo, uno, dos o tres días, tuvo un acompañamiento del 46%; y el paro por tiempo indeterminado alcanzó un 38,9% (se podía votar más de una opción, según informaron en Adulp).

A nivel local, el 62% acompañó la marcha de antorchas, 44% optó por clases públicas y el 29% por volanteadas, detallaron en el gremio de los docentes de la UNLP.

Cabe indicar que aún no tienen fechas de las medidas de fuerza propuestas.

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Las medidas se realizan en el marco del reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene una intimación judicial al gobierno nacional para que la ejecute en lo inmediato.

Ya está previsto que el 15 de octubre se realice la quinta “Marcha Federal Universitaria”. La convocatoria y el mantenimiento de los reclamos salariales pese al reciente fallo de la Justicia que intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo de 5 días excede el alcance de la resolución judicial y reclaman que el gobierno nacional cumpla con la normativa que establece recursos para las casas de estudio.

La decisión fue sostenida por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FSUN) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

Los trabajadores rechazaron la propuesta de aumento del 3% de aumento para los salarios de septiembre y otro 3% para los haberes de octubre, que realizó el Ejecutivo en la paritaria salarial y prevén realizar distintas acciones durante las próximas semanas.