Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Con stands en La Plata, Berisso y Ensenada

Los futuros odontólogos de la UNLP salen a la calle por la Semana de la Salud Bucal

Entre mañana y el sábado realizarán en la vía pública tres jornadas de promoción y prevención de la salud bucodental

Por Redacción

En el marco de una tradición que cumple su 28 aniversario, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata llevará adelante una nueva edición de la Semana de la Salud Bucal, una iniciativa que año tras año acerca a la comunidad propuestas de promoción y prevención de la salud bucodental, y coincide con el Día de la Odontología Latinoamericana, que se celebra el 3 de octubre. 

En este marco, durante las jornadas del martes 29 de septiembre, el jueves 1 de octubre y el sábado 3, en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada, se dispondrán 153 stands coloridos y didácticos, donde docentes y estudiantes de la Facultad desarrollarán actividades destinadas a concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado de la salud bucal.

Como siempre, con propuestas lúdicas, juegos, material informativo y diferentes recursos educativos, los equipos de la FOLP-UNLP buscarán generar espacios de encuentro y participación con niños, jóvenes y adultos, promoviendo hábitos saludables y acercando herramientas para la prevención de las enfermedades bucodentales.

Al respecto, el Prof. Dr. Nicolás Bentivegna, Secretario General de la FOLP a cargo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, destacó la importancia de esta propuesta como una instancia de formación y compromiso social para los estudiantes: “La Semana de la Salud Bucal representa una experiencia muy significativa para nuestros estudiantes, porque les permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y, al mismo tiempo, establecer un contacto directo con la ciudadanía. Es una actividad que refleja el perfil de atención que se promueve en nuestra facultad, combinando aprendizaje, prevención y compromiso social”.

Asimismo, Bentivegna remarcó que “para nuestros estudiantes es fundamental poder participar de estas acciones desde los primeros años de la carrera, entendiendo que el ejercicio de la Odontología no se limita al consultorio, sino que también implica trabajar en la promoción de la salud y en la prevención, acercándonos a las necesidades concretas de la sociedad”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Odontología de la UNLP, Prof. Dr. Ezequiel Escudero, señaló que “ésta es una de las iniciativas que constituyen una marca registrada de nuestra Facultad. Es una tradición que se sostiene a lo largo de los años, la cual es parte de nuestro permanente compromiso extensionista; se trata siempre de acercarnos a la comunidad y fortalecer cada día ese vínculo que consideramos fundamental”.

En esta línea, el Decano agregó  que “desde la Universidad Pública tenemos la responsabilidad de generar acciones integrales que permitan brindar a la sociedad conocimientos y herramientas para el cuidado de la salud. Por eso, las actividades que desarrollamos en la Semana de la Salud Bucal, se hermanan con atención gratuita que brindamos a diario en nuestro Hospital Odontológico Universitario, o con los viajes del Voluntariado hacia comunidades aisladas y vulnerables; en todos los casos se trata de poner al servicio de la ciudadanía una Salud Pública de calidad”, concluyó. 

Como cierre de esta nueva edición -y en coincidencia con el Día de la Odontología Latinoamericana- el sábado 3 de octubre, de 10 a 13.30 hs, se realizará una gran jornada abierta a toda la comunidad en Plaza Moreno, donde se desarrollarán distintas actividades recreativas y educativas.

La propuesta tendrá como protagonistas a estudiantes, docentes y familias, quienes podrán disfrutar de una jornada de encuentro y participación, poniendo nuevamente en valor la importancia de incorporar desde edades tempranas hábitos que contribuyan al cuidado de la salud bucal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?