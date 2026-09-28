Los futuros odontólogos de la UNLP salen a la calle por la Semana de la Salud Bucal

En el marco de una tradición que cumple su 28 aniversario, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata llevará adelante una nueva edición de la Semana de la Salud Bucal, una iniciativa que año tras año acerca a la comunidad propuestas de promoción y prevención de la salud bucodental, y coincide con el Día de la Odontología Latinoamericana, que se celebra el 3 de octubre.

En este marco, durante las jornadas del martes 29 de septiembre, el jueves 1 de octubre y el sábado 3, en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada, se dispondrán 153 stands coloridos y didácticos, donde docentes y estudiantes de la Facultad desarrollarán actividades destinadas a concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado de la salud bucal.

Como siempre, con propuestas lúdicas, juegos, material informativo y diferentes recursos educativos, los equipos de la FOLP-UNLP buscarán generar espacios de encuentro y participación con niños, jóvenes y adultos, promoviendo hábitos saludables y acercando herramientas para la prevención de las enfermedades bucodentales.

Al respecto, el Prof. Dr. Nicolás Bentivegna, Secretario General de la FOLP a cargo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, destacó la importancia de esta propuesta como una instancia de formación y compromiso social para los estudiantes: “La Semana de la Salud Bucal representa una experiencia muy significativa para nuestros estudiantes, porque les permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y, al mismo tiempo, establecer un contacto directo con la ciudadanía. Es una actividad que refleja el perfil de atención que se promueve en nuestra facultad, combinando aprendizaje, prevención y compromiso social”.

Asimismo, Bentivegna remarcó que “para nuestros estudiantes es fundamental poder participar de estas acciones desde los primeros años de la carrera, entendiendo que el ejercicio de la Odontología no se limita al consultorio, sino que también implica trabajar en la promoción de la salud y en la prevención, acercándonos a las necesidades concretas de la sociedad”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Odontología de la UNLP, Prof. Dr. Ezequiel Escudero, señaló que “ésta es una de las iniciativas que constituyen una marca registrada de nuestra Facultad. Es una tradición que se sostiene a lo largo de los años, la cual es parte de nuestro permanente compromiso extensionista; se trata siempre de acercarnos a la comunidad y fortalecer cada día ese vínculo que consideramos fundamental”.

En esta línea, el Decano agregó que “desde la Universidad Pública tenemos la responsabilidad de generar acciones integrales que permitan brindar a la sociedad conocimientos y herramientas para el cuidado de la salud. Por eso, las actividades que desarrollamos en la Semana de la Salud Bucal, se hermanan con atención gratuita que brindamos a diario en nuestro Hospital Odontológico Universitario, o con los viajes del Voluntariado hacia comunidades aisladas y vulnerables; en todos los casos se trata de poner al servicio de la ciudadanía una Salud Pública de calidad”, concluyó.

Como cierre de esta nueva edición -y en coincidencia con el Día de la Odontología Latinoamericana- el sábado 3 de octubre, de 10 a 13.30 hs, se realizará una gran jornada abierta a toda la comunidad en Plaza Moreno, donde se desarrollarán distintas actividades recreativas y educativas.

La propuesta tendrá como protagonistas a estudiantes, docentes y familias, quienes podrán disfrutar de una jornada de encuentro y participación, poniendo nuevamente en valor la importancia de incorporar desde edades tempranas hábitos que contribuyan al cuidado de la salud bucal.