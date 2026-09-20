Los “hackers buenos”, de juntada en una plaza

Notebooks abiertas, mates circulando de mano en mano y una ronda de conversación frente a la estatua del General San Martín, fue escenario este sábado para una propuesta poco habitual para la Ciudad y para los propios protagonistas. Fue la primera juntada presencial organizada por la comunidad Hackers Argentinos, que reunió a medio centenar de especialistas durante la tarde, para participar del encuentro gratuito dedicado a la ciberseguridad y el hacking ético.

La actividad comenzó pasadas las 16.30 y estuvo encabezada por Mario Merlano, ingeniero en Sistemas de Información y creador de la comunidad, que hoy reúne más de 94 mil seguidores en Instagram. “Profesionales de ciberseguridad, bienvenidos tanto principiantes como expertos. La intención es hacer una jornada distendida, compartiendo unos mates y charlando sobre técnicas de hacker, siempre dentro del marco legal”, explicó al abrir la reunión.

Desde el inicio, el organizador dejó en claro que el objetivo era desmitificar la figura del hacker. “Nosotros ayudamos a darles seguridad a los bancos para que estén preparados ante agentes maliciosos”, señaló al contar que trabaja realizando pruebas de penetración para entidades financieras y que esa profesión le permitió recorrer países como Perú, Bolivia y Brasil, con Panamá como próximo destino.

Entre chistes para romper el hielo, los asistentes -estudiantes de Informática e Ingeniería, profesionales del sector, abogados especializados en delitos informáticos, curiosos e incluso policías- intercambiaron experiencias mientras algunos abrían sus computadoras para mostrar herramientas utilizadas en auditorías de seguridad. “Acá, la idea es que pierdan la timidez y hablen entre ustedes; no quiero que esto sea un monólogo”, alentó Merlano.

Las consultas no tardaron en aparecer. “¿Dónde estudiar y que no sea chamuyo?”, preguntó uno de los presentes, mientras otro acercó una propuesta de formación vinculada a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), a la que el organizador respondió con cautela: “Yo no me meto con eso porque es bastante heavy, pero al que le interese, más que bienvenido”.

El encuentro sirvió para trasladar al espacio público una comunidad que hasta ahora se relacionaba casi exclusivamente por redes sociales. Según explicaron sus impulsores, la idea es repetir estas juntadas para construir una red de contactos, impulsar el aprendizaje colaborativo y acercar a más jóvenes a un campo profesional que hoy gana protagonismo en el país, en cuanto a la ciberseguridad reflejado en iniciativas como el reciente Congreso Nacional CYBER.AR 2026.