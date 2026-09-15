Los hackers ya no quieren estar solos y convocan a una juntada presencial en La Plata

Una comunidad online denominada "Hackers Argentinos" convocó a la primera juntada presencial de hackers y el lugar elegido es la ciudad de La Plata. En el anuncio realizado en las redes sociales se detalló que el encuentro tendrá lugar este sábado a partir de las 16.30 y no sólo está destinado a expertos en la actividad, sino también a quienes recién comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo de la ciberseguridad.

"No importa si sos nuevo o un hacker profesional, acá todos son bienvenidos. Si te querés insertar en la ciberseguridad o si ya trabajas en el campo, te esperamos", versa la convocatoria. "Trae tu mate, tu compu y cualquier dispositivo de hacking que tengas para compartir entre colegas", indicaron.

Se trata de un evento gratuito y presencial. No obstante, los interesados de formar parte de la iniciativa deben contactarse con "Hackers Argentinos" o bien con su creador, Mario Merlano, a fin de obtener un link con la invitación correspondiente. Cabe señalar que en el anuncio no se destalló el punto de encuentro.

A poco más de un año de la creación de la comunidad, Merlano explicó que la iniciativa nace con la idea de "reunir a personas bajo una misma pasión: el hacking". "Mi objetivo principal es que conectemos en persona. Porque vivo en carne propia lo solitario y lo duro que es este camino", expresó.

"Sé lo que es estar días enteros adelante de la computadora sin hablar con nadie. Sé lo que es ser excluido por ser diferente. O que todo me salga mal y no tener a nadie con quien hablar. O que todo salga bien y no poder contarle a nadie. Nadie te entiende", sostuvo.

Y agregó que "mi entorno sabe que es algo relacionado con la informática. Pero pocas personas nos entienden y sienten este fuego que nos alimenta todos los días".

"Voy a estar organizando juntadas presenciales en La Plata para divertirnos, para aprender y para sentirnos menos solos", dijo acerca de la reunión prevista.

Acerca de Merlano, es Ingeniero en Sistemas de Información, estudió en la UTN Regional La Plata, es especialista en ciberseguridad y logró formar su propia empresa especializada. En sus cuentas sociales suele usar la frase "Seguridad Ofensiva Sin Humo". Viajó a Silicon Valley (EEUU), cuna de la programación, en donde logró una destacada participación en una competencia mundial de hackers organizada por META, el gigante tecnológico propiedad de Mark Zuckerberg y dueño de aplicaciones como Instagram, WhatsApp y Facebook.

En un streaming se refirió a su experiencia en EEUU. "Agarré la mochila, un par de pesos y dólares y me fui para allá. Se me escapó un detalle: la renta mínima para vivir eran 5 mil dólares por mes, entonces para no pagar alojamiento fui a cuidar gatos y perros, y luego viví en hostels".

"No estaba calificado para competir en la competencia global de META. Estaba compitiendo con gente muy formada y con equipos impresionantes", sostuvo. "Entonces creé un programa que hackeaba por vos, competí contra los 20 mil mejores programadores a nivel global y salí ganando, en el top 5", recordó.

Posteriormente participó como especialista invitado en distintos eventos internacionales sobre ciberseguridad en el ámbito privado e incluso en el campo académico. "Nos encontramos para discutir el presente y futuro de las regulaciones en bancos, neobancos, fintechs y crypto con ejecutivos, letrados y regulares", publicó tras una actividad llevada a cabo este año.