Los Hornos creció y advierten que faltan escuelas

Un grupo de instituciones, organizaciones y vecinos de Los Hornos reclama por la falta de escuelas, principalmente de nivel primario, ante el crecimiento sostenido de la población en la zona, que no estuvo acompañado por la creación de nuevos establecimientos educativos. Esta situación se traduce, año tras año, en falta de vacantes y dificultades para garantizar la escolaridad de los chicos, se indica.

El reclamo es uno de los principales ejes de trabajo de la Mesa de Niñez y Adolescencia de Los Hornos, un espacio comunitario que reúne desde hace más de 20 años a instituciones educativas, organizaciones sociales, referentes de salud, clubes de barrio y vecinos, desde donde advierten sobre distintas situaciones que afectan a niños y adolescentes.

Según los resultados del “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas”, del año 2022, Los Hornos tiene 77.896 habitantes. De ese total, 22.795 son niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, que demandan acceso y permanencia en el sistema educativo.

En la localidad hay 19 establecimientos de nivel inicial, con 2.705 alumnos; 26 escuelas primarias, con 7.323 estudiantes; y 13 establecimientos secundarios, con una matrícula de 6.049 alumnos, una oferta que – según el reclamo- resulta insuficiente frente a la demanda que existe.

Para el espacio comunitario, el crecimiento de la población no estuvo seguido por la construcción de nuevas escuelas. “No tenemos jardines suficientes. El cordón frutihortícola creció de una manera increíble y la cantidad de habitantes creció de manera exponencial. Hace muchos años que lo venimos viendo y no se creó una sola escuela”, sostuvo Viviana Oppicelli, integrante del espacio.

Ante la falta de vacantes, explicó que “muchas veces les encuentran lugar a los chicos en escuelas de la ciudad de La Plata y después no los pueden mandar, porque tienen que trasladarse”.

La situación se hizo más visible con el crecimiento del barrio Santa María, el asentamiento de los terrenos del antiguo Club de Planeadores, situado entre las calles 76 a 90 y 141 a 155, al que se conoce como “megatoma”.

“El Estado está ausente en ese barrio y creemos que es ahí donde se tiene que crear un polo educativo”, afirmó la referente del espacio.

En ese marco, la Mesa impulsa la creación del primer Centro Educativo Complementario de La Plata. El proyecto fue presentado ante la Dirección General de Cultura y Educación. La propuesta busca generar un espacio para los chicos que quedaron fuera del sistema educativo y acompañarlos en su regreso a la escuela formal.

A su vez, la Mesa trabaja sobre otras necesidades. Una de las últimas acciones fue la compra de un audiómetro para el UPA 6 de Los Hornos, luego de detectar que no había equipamiento para realizar estudios auditivos durante los controles de chicos de escuelas y clubes. Para reunir el dinero, trabajaron junto al Club de Leones con distintas actividades y un bono solidario.