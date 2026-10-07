Los Hornos: encuentro de vecinos en la intersección de 137 y 70

La Asamblea Parque Recreativo Los Hornos llevará a cabo una nueva jornada de forestación este sábado 10 de octubre, a las 15, en la intersección de Avenida 137 y 70. Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse con mate, lona y algo a compartir para disfrutar de la actividad comunitaria al aire libre, recordando que la convocatoria se suspende en caso de lluvia y anticipando que los próximos encuentros están programados para el 14 de noviembre y el 12 de diciembre.

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