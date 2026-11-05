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Piden los vecinos

Los Hornos: exigen el desmalezamiento urgente de un terreno baldío en 69 entre 146 y 147

Para los frentistas las malezas altas convierten al lugar en una zona propicia para hechos de inseguridad y demandan una solución a los propietarios.

Por Redacción

Vecinos de la zona de calle 69 entre 146 y 147 manifestaron su profunda preocupación ante la falta de mantenimiento de un predio abandonado que invade la vía pública. Según explicaron los frentistas, la acumulación de pastizales y escombros representa un riesgo diario para los peatones que circulan por el barrio, obligándolos a extremar precauciones.

La mayor inquietud radica en los potenciales hechos delictivos que el estado actual del lote puede facilitar. "Es un peligro porque es un buen escondite que puedan usar los ladrones esperando a los vecinos", advirtió el frentista, quien además remarcó que se trata de una problemática recurrente en la zona: "No conozco quién es el propietario. Ya otra vez pasó lo mismo y me dijeron desde el 147 que dentro del terreno no pueden entrar".

Ante esta situación de desprotección e incertidumbre sobre la titularidad del predio, los vecinos solicitan la intervención municipal para intimar al propietario o proceder al corte de vegetación e iluminación del sector para garantizar la seguridad del vecindario.

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