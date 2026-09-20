Los Hornos vivió su fiesta del alcaucil

En una jornada de sábado con buen clima para recorrer la histórica localidad, Los Hornos festejó la cuarta edición de la Fiesta del Alcaucil Hornense. Desde las 11 hasta las 18 horas vecinos se acercaron para transitar la feria ubicada sobre la avenida 137, entre las calles 60 y 66.

Organizado por la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO) junto a la Municipalidad de La Plata y entidades del sector, allí se homenajeó a uno de los productos emblema de la producción hortícola regional con diferentes propuestas.