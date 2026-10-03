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Con música, homenajes y encuentros en La Región

Los jubilados, en días de festejos en la Ciudad

Una de las celebraciones reunió en el Club Circunvalación a representantes de medio centenar de centros
Jornada de celebración en el Club Circunvalación / MLP
Jubilados judiciales compartieron un encuentro en Gonnet / AJB

Por Redacción

Los festejos por el Día del Jubilado (en la previa de la llegada de la primavera), continúan en distintos puntos de la Región, con actividades destinadas a reconocer y celebrar a quienes culminaron su etapa laboral activa.

La fecha se conmemora cada 20 de septiembre en recuerdo de la sanción, en 1904, de la Ley Nº 4.349, que creó la primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones y sentó las bases del sistema previsional argentino.

Una de las últimas celebraciones se realizó en el Club Circunvalación de Villa Elvira, donde se reunieron representantes de alrededor de 50 centros de jubilados. La jornada comenzó con la presentación del Coro Municipal de Personas Mayores y el ingreso de las banderas Nacional, Provincial y Municipal.

También hubo música, baile y un sorteo, con presentaciones de Gorrión Mazzeo, Mónica Romano y Marcelo Gabriel. Además, se entregaron reconocimientos a representantes de distintos centros de jubilados de la Ciudad.

El encuentro contó con la presencia del intendente Julio Alak; el secretario General de la Municipalidad, Norberto Gómez; y la secretaria de Educación, Paula Lambertini, entre otras autoridades.

La jornada se sumó a otras actividades de instituciones y centros de jubilados platenses, como la realizada días pasados por jubilados de la Asociación Judicial Bonaerense en su predio de Gonnet, con un almuerzo y música en vivo. El encuentro reunió a integrantes de la asociación en un clima de camaradería, con baile y momentos compartidos hasta la tarde.

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