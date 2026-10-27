Los lavaderos de ropa ganaron con un octubre gris: mayor recaudación

Las lluvias y la humedad que marcaron un octubre gris tuvo un sector comercial que ganó: los lavaderos de ropa, donde los comerciantes de distintos puntos de la Ciudad aseguraron que tuvieron más movimiento, algo considerado inusual en el rubro a esta altura del año.

“Octubre suele ser un mes que empieza a bajar un poco la actividad, pero este año fue todo lo contrario. Subió la demanda de trabajo entre un 15 y 20 por ciento”, dijo Miriam en un local de 21 y 50. “Ropa gruesa, sábanas y acolchados fue lo que más se recibió”, agregó.

Tal como ocurrió en el local cercano a plaza Malvinas, la tendencia también se repitió en un local de 511 entre 8 y 9, donde Aldana contó que la actividad estuvo especialmente intensa durante los días de mal tiempo. “Esta semana se movió bastante porque estuvieron muy feos los días”, explicó. Incluso recordó que el sábado tuvieron una jornada de trabajo continuo entre las 8 y las 18.

El cambio de estación y la necesidad de limpiar y guardar la ropa de abrigo también modifican el ritmo del sector. “Cuando hay días feos la gente acude más porque no puede lavar en la casa”, señaló Aldana, quien describió una clientela variada: desde vecinos que llevan el juego de sábanas cada quince días hasta quienes llegan porque se les rompió el lavarropas o necesitan resolver el lavado durante una seguidilla de jornadas húmedas y grises.

TEMPORADAS

En el lavadero de 7 entre 57 y 58, Gonzalo explicó que el rubro tiene temporadas marcadas. “Otoño e invierno es temporada alta, primavera temporada media y verano temporada baja”, detalló. Aun así, sostuvo que las condiciones climáticas pueden cambiar esa dinámica: “Buen clima, se trabaja menos que cuando es tiempo malo como ahora, mucha demanda”.

El local ofrece tanto el servicio tradicional, en el que el personal recibe y lava las prendas, como el autoservicio, una alternativa en la que cada cliente utiliza las máquinas con los productos y algunas sugerencias que le brindan los empleados. Esta modalidad permite llegar a estudiantes, trabajadores, adultos mayores y personas que buscan controlar el proceso y abaratar costos. Los alumnos universitarios que son considerados clientes por la cantidad de veces que asisten, tienen el autoservicio por $7.000, mientras que los jubilados cuentan con un descuento del 20 por ciento.

El movimiento también se sostiene con horarios amplios y atención los domingos, pensados para quienes no pueden acercarse durante la semana hábil.

En los distintos locales que consultó este diario señalaron que hay una clara tendencia del rubro: la ropa que tarda en secarse en los hogares y los acolchados de temporada generan más trabajo en los períodos húmedos.

En tanto, en los locales céntricos, zonas en las que hay muchos departamentos, los clientes van a los lavaderos ante la falta de lavarropas en sus hogares, fundamentalmente los estudiantes universitarios y los adultos mayores.