Los martilleros celebran su día en todo el país

Como todos los 11 de octubre, se celebra el Día del Martillero en todo el país. Por su parte, martilleros y corredores públicos de La Plata y la Región conmemora también el 65° Aniversario del nacimiento del Colegio, que convocaba por aquel entonces a los profesionales inmobiliarios que comenzaban a organizarse con la intención de profesionalizar y jerarquizar la profesión.

A la vez, se informó desde la entidad, se festejan este domingo 11 los 25 años del Instituto de Formación Técnica, que depende del Colegio y forma a los futuros martilleros en su sede de 1 entre 45 y 46.

Con este marco, el Colegio de Martilleros Departamento Judicial La Plata, un brindis el próximo viernes 16 de octubre, a las 13, en la Asociación de Martilleros, calle 17 N° 1.027, donde se entregarán diplomas de reconocimiento y un vino de honor a los profesionales que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años de trayectoria.

Según el presidente del Colegio de Martilleros La Plata, Guillermo Saucedo, “la reunión que queremos realizar con los profesionales de todo nuestro departamento judicial, es para contarles lo que hemos logrado y lo que estamos a punto de concretar. Entre los objetivos cumplidos está la compra del inmueble lindante a nuestra sede de calle 47 entre 5 y 6. También queremos anunciar que tenemos planificado para el próximo año, que nuestro Instituto de Formación comience con el dictado de varias especializaciones en la materia, entre las que se encuentra la de Administración de Edificios. Y además anunciarles que inauguramos un canal de streaming para los martilleros, ya que allí encontramos una nueva forma de comunicación para informar a nuestros matriculados sobre distintos aspectos relacionados con la profesión” señaló.

El dirigente agregó que todos los Colegio de Martilleros de la Provincia, conformaron una empresa para brindar solución a uno de los problemas que tienen los inquilinos, como es la obtención de una garantía. “Todos los Colegios le dieron origen a Garantías Inmobiliarias S.A (GISA) con lo cual nuestros colegas superaron un escollo que muchas veces trababa la operación”.

Desde el Colegio se apuntó también que el 26 y 27 de noviembre, se realizará un Congreso Provincial en Mar del Plata, para tratar diferentes novedades para el sector.

El Colegio es un organismo de ley que nuclea a los profesionales Martilleros y Corredores. En este sentido, la Institución recuerda a la comunidad en su conjunto, que pueden acercarse a la sede de calle 47 entre 5 y 6 N° 533, ante cualquier problemática, duda o consulta sobre la compra, venta, alquiler, honorarios y otros temas vinculados a la actividad, para buscar el asesoramiento adecuado.

Saludo de la cámara

Con motivo de la celebración, el Consejo Directivo de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA) expresó un “sincero reconocimiento y saludo a todos los Martilleros y Corredores Públicos”, indicó el cuerpo y añadió que “su labor profesional es un pilar fundamental para el desarrollo del mercado inmobiliario, aportando transparencia, certeza jurídica y seguridad a cada operación. Reconocemos el compromiso diario de quienes, con ética, capacitación constante y dedicación, unen partes, generan confianza y resguardan el patrimonio de las familias y empresas de nuestra comunidad”.

La fecha fue elegida porque el 11 de octubre de 1943, se llevó a cabo en la ciudad de Tandil, la Asamblea Constitutiva de pioneros de la profesión en la que se consolidó la idea de crear una Asociación, Federación o Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Finalmente, el 22 de diciembre de 1945, se estableció que el 11 de octubre sería el “Día del Martillero Público”.

El antecedente más antiguo que se conoce sobre la actividad, proviene del antiguo Imperio Romano, donde un funcionario designado por el cónsul, llamado “pregonero”, vendía, previa exposición en una plaza pública, todos los objetos, obteniendo el mejor precio en una puja entre todos los asistentes.

El próximo viernes 16, a las 13, habrá un encuentro en la Asociación de Martilleros

Los colegios de la Provincia crearon una empresa para dar solución al ítem de las garantías