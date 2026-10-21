Los micros a Capital en medio de un conflicto que afectaría servicios

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que podrían reducir progresivamente los servicios de 104 líneas dependientes de Nación por la falta de actualización de los costos operativos y los subsidios al transporte. Entre ellas, dos tienen especial repercusión en la Región.

La medida genera preocupación entre los pasajeros que viajan entre La Plata y Capital Federal, ya que de no llegarse a un acuerdo podría repercutir en las líneas 129, de Misión Buenos Aires, y 195, de Metropol (ex Costera Metropolitana).

La reducción de las frecuencias se concentraría, en principio, en la franja nocturna, entre las 22 y las 5. La medida podría extender los tiempos de espera y complicar los traslados de quienes viajan a diario a Capital Federal por trabajo, estudio o trámites.

Para los usuarios platenses, el recorte podría afectar tanto a quienes toman las primeras salidas de la madrugada hacia Retiro, como el servicio por autopista, que parte a las 4.30, como a aquellos que regresan en los últimos viajes del día, que salen de Retiro entre las 22.30 y la medianoche, según la línea.

El reclamo empresario se fundamenta en un desfasaje de 40.000 millones de pesos en la recaudación proyectada entre junio y octubre, según indicaron desde el sector. Ante esta situación, las compañías resolvieron reducir los servicios para hacer frente al aumento de los costos operativos.

En ese marco, cuatro cámaras empresarias —CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— reclamaron una recomposición de los ingresos y advirtieron sobre el riesgo de una paralización total de los servicios si no se definen mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni las compensaciones al sector.

La Secretaría de Transporte (Ministerio de Economía) propuso este martes actualizar los costos del servicio de colectivos y aplicar ajustes progresivos en las compensaciones a las empresas. Además, ofreció regularizar las diferencias de recaudación reclamadas por el sector en tres cuotas.

Tras la reunión, las partes acordaron continuar el diálogo y volver a encontrarse la próxima semana. Del resultado de esa reunión dependerá la realización de la medida que podría afectar a los usuarios platenses.