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Los micros de La Plata vuelven a aumentar en diciembre: cuánto costará el boleto desde el 1°

Los usuarios del transporte público de La Plata, Berisso y Ensenada deberán afrontar una nueva suba a partir del próximo mes. El incremento inicial será de al menos el 4% y el boleto mínimo pasará de $1.389,73 a unos $1.445. Sin embargo, el valor podría ser mayor por la actualización del precio del combustible.

Por Redacción

Viajar en micro por La Plata y la región será nuevamente más caro desde el próximo 1° de diciembre. Los pasajeros deberán afrontar una nueva actualización de las tarifas del transporte público, que tendrá un impacto en todos los tramos y alcanzará también a quienes cuentan con la Tarifa Social.

De acuerdo con las primeras proyecciones, el incremento será de al menos el 4%, por lo que el boleto mínimo pasará de los actuales $1.389,73 a aproximadamente $1.445 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

La actualización responde al mecanismo tarifario establecido por el Gobierno bonaerense, que toma como referencia la inflación del Gran Buenos Aires informada por el INDEC y le suma dos puntos porcentuales. En octubre, el índice de precios de esa región fue del 2%, por lo que el ajuste inicial para diciembre alcanza el 4%.

Sin embargo, ese porcentaje podría ser mayor. La fórmula también contempla la variación del precio de los combustibles, un componente que podría sumar algunas décimas al incremento final. Por ese motivo, los valores todavía son estimativos y resta conocer el cuadro tarifario definitivo que publicará el Ministerio de Transporte bonaerense.

Cuánto costará viajar en micro en La Plata desde diciembre

Con una suba proyectada del 4%, las tarifas para quienes tengan la SUBE registrada quedarían de la siguiente manera:

  • De 0 a 3 kilómetros: $1.445.

  • De 3 a 6 kilómetros: $1.593.

  • De 6 a 12 kilómetros: $1.779.

  • De 12 a 27 kilómetros: $2.133.

  • Más de 27 kilómetros: $2.482.

En tanto, quienes viajen con una tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar una tarifa equivalente al doble:

  • De 0 a 3 kilómetros: $2.891.

  • De 3 a 6 kilómetros: $3.187.

  • De 6 a 12 kilómetros: $3.557.

  • De 12 a 27 kilómetros: $4.266.

  • Más de 27 kilómetros: $4.963.

Cómo quedará la Tarifa Social

El aumento también alcanzará a los pasajeros que cuentan con la Tarifa Social, aunque el beneficio continuará vigente con sus correspondientes descuentos.

Con la actualización estimada del 4%, los valores serían:

  • De 0 a 3 kilómetros: $813.

  • De 3 a 6 kilómetros: $896.

  • De 6 a 12 kilómetros: $1.000.

  • De 12 a 27 kilómetros: $1.199.

  • Más de 27 kilómetros: $1.395.

De esta manera, diciembre comenzará con otro incremento en el costo del transporte público para los usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada. Los importes definitivos se conocerán una vez que la Provincia oficialice las nuevas tarifas.

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