Los micros, un drama sin fin en La Plata: tras nuevo aumento, denuncian que “se viaja como ganado”



En La Plata, a pesar del aumento mensual de la tarifa del transporte público, abordar el micro es cada vez más complicado. La problemática oscila entre un boleto cada vez más enemistado con los bolsillas, frecuencias que se estiran cada vez más y finalmente viajar como si se tratase de camiones de traslado de ganado.

Así lo denunciaron hoy usuarios de la Línea 520 que administra la empresa Unión Platense. "Ya no se respeta la frecuencia que debe ser de 15 minutos. Los colectivos circulan cada vez más espaciado y las paradas se atestan de gente. Y lo peor es que, cuando por fin abordás una unidad, terminás viajando como ganado".

"Tomar un micro es como subirte a un camión de vacas", lamentaron los denunciantes luego de sufrir la espera y el traslado en el ramal 19 de esa línea. "El tramo de la Avenida 1 que va de 72 a 80 es impresionante por la cantidad de pasajeros que van en el micro", detalló. Y agregó que "la baja frecuencia, que está cada vez más lejos de respetar los 15 minutos, hace que se amontone toda la gente en las paradas y luego dentro de las unidades".

En esa sintonía, una usuaria de la Línea Oeste que gestiona la firma Nueve de Julio lamentó que "el boleto es cada vez más caro y se viaja cada vez peor". "En mes de aumentar la tarifa para brindar un mejor servicio, te aumentar para empeorarlo. Es el mundo del revés, así no se puede más", esgrimió la mujer que debía desplazarse desde Melchor Romero hacia el centro de la Ciudad para realizar un trámite en una sucursal bancaria.

"Antes el problema de las frecuencias era más propio de los fines de semana. Pero ahora en pleno día hábil podés estar media hora o más esperando un micro, que encima viene repleto y viajas en condiciones de hacinamiento", manifestó.

Los reclamos que reflejan el descontento de los usuarios con el servicio de micros en La Plata se vio potenciado por los recientes aumentos en el precio del boleto en torno al 5 por ciento. "Te gastás 100 mil pesos por mes en el micro para viajar en estas condiciones. No hay lógica", lamentó la vecina romerense.