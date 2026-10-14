Los pozos "traga-autos" de Villa Castells que tienen a maltraer a los vecinos

Vecinos de Villa Castells reclamaron la intervención urgente de las autoridades municipales ante el deterioro de las calles y la falta de infraestructura básica en distintos sectores de la localidad de La Plata. Según denunciaron, el problema se agrava cada vez que llueve, cuando la acumulación de barro dificulta la circulación y puede impedir el acceso de los servicios de emergencia.

El reclamo abarca las calles 487, 488, 489, 490 y 491, en el tramo comprendido entre las calles 2 y 13. Además, los frentistas señalaron que la situación es particularmente complicada en el fondo del barrio, en el cuadrante delimitado por las calles 488 y 490, entre las calles 2 y 6.

De acuerdo con el planteo vecinal, el estado de las arterias de tierra dificulta el tránsito cotidiano y provoca que algunos vehículos particulares queden encajados después de las precipitaciones. La mayor preocupación está vinculada con las dificultades que podría enfrentar una ambulancia u otro vehículo de emergencia para llegar a una vivienda ante una urgencia médica.

Falta de obras y servicios básicos

Los vecinos también advirtieron sobre la falta de mantenimiento y nivelación de las calles, además de la ausencia de cordón cuneta en distintos sectores, una infraestructura que permitiría mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.

A estos problemas se suma, según la denuncia, la falta de servicios esenciales como agua corriente y red cloacal en algunas zonas del barrio.

A través de fotografías, los frentistas buscan mostrar las condiciones actuales de las calles y visibilizar una problemática que, aseguran, se repite con cada período de lluvias.

Frente a este escenario, solicitaron que se planifiquen y ejecuten obras de mejoramiento vial, desagües y saneamiento para garantizar condiciones adecuadas de circulación y salubridad.

El pedido apunta a obtener una respuesta concreta de las autoridades para mejorar la infraestructura de Villa Castells y evitar que las dificultades de acceso se profundicen durante los días de mal tiempo.

En Villa Elisa, los vecinos denuncian lo mismo

Pozos profundos, falta de veredas y ausencia de bicisenda: vecinos de Villa Elisa advierten por el peligro de circular por la avenida Arana (419), por donde pasa la línea de colectivo 273, y evalúan realizar una juntada frente a la Delegación municipal para reclamar soluciones.