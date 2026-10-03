Los precios aceleraron en La Plata: marcaron un 2% para septiembre

El Índice de Precios Básicos (IPB) de La Plata registró en septiembre una variación mensual de 2%, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto del mes de agosto. De esta manera, el ritmo de crecimiento de los valores locales de productos y servicios que se consideran centrales en el dispositivo de consumo platense mostró una aceleración por segundo mes consecutivo, tras haber alcanzado su punto mínimo en el mes de julio, cuando se midió un incremento mensual del 1,6%.

Los datos se desprenden del informe periódico que elaboran, de manera conjunta, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata y el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Con este nuevo guarismo mensual, la suba acumulada en los primeros nueve meses del año (enero-septiembre) escaló al 24,3% en la Ciudad, mientras que la medición interanual con relación al mismo mes de 2025 se posicionó en un 33,2%.

El impacto de los alimentos

El comportamiento de los rubros mostró que el principal factor explicativo del mes fue Alimentos y Bebidas, que marcó un alza de 2,2%. Esta cifra implicó un salto de 0,5 puntos porcentuales en comparación con agosto e interrumpió la tendencia de desaceleración que el sector venía experimentando a lo largo del año.

Al analizar el segmento, los alimentos para consumo en el hogar (2,2%) explicaron la mayor incidencia sobre el índice general (0,9%), apuntalados por incrementos en frutas, verduras y productos lácteos. Por su parte, el grupo de Bebidas registró un importante salto de 3,2%.

Los servicios para arriba

En segundo orden de incidencia se ubicaron los Servicios, con una variación del 3,2% y una aceleración de 0,9 puntos respecto al período previo.

Este empuje estuvo determinado fundamentalmente por los Servicios Públicos (6%), que subieron 3,1 puntos en comparación con agosto y triplicaron el porcentaje del nivel general.

En menor medida, los Servicios Personales anotaron una suba de 1,7% y los Servicios del Hogar un 2%.

El tercer rubro de mayor peso fue Transporte y Combustibles (1,9%), aunque anotó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto.

Esta moderación respondió a la menor suba en Combustibles (1,1%), mientras que las tarifas de Transporte Público (4,3%) continuaron operando sensiblemente por encima del promedio.

En tanto, Higiene y Limpieza varió un 1,7% e Indumentaria no registró cambios.

Al observar la nómina de los productos y servicios que encabezaron las subas durante septiembre en la Ciudad, el ranking que se presenta con el informe platense estuvo liderado por el Gas Natural con un 11%, seguido por la Zanahoria (10%), el Puré de Tomate (9,1%), el Arroz (8,7%) y el Café (8%).

Este panorama de aceleración local tiene como marco la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido a nivel nacional por el Indec, que en agosto marcó un incremento del 1,7%, evidenciando una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio. Hay expectativa con respecto a la medición para el mes de septiembre, que se conocerá en dos semanas.

La metodología del estudio que aplica el equipo de investigación universitario, contempla el relevamiento de 63 productos y servicios de una canasta básica representativa (con bienes de primeras marcas monitoreados de forma online en cadenas de supermercados y comercios de barrio, y servicios relevados en forma presencial).

La estructura de ponderación surge de la Encuesta de Gastos de los Hogares del Indec para la Provincia de Buenos Aires, donde Alimentos y Bebidas representa el 50,6% del total, seguido por Transporte y Combustibles (16,1%), Servicios (15,4%), Indumentaria (12,5%) e Higiene y Limpieza (5,3%).